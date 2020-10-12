Следы ледникового периода рассказали историю путешествия матери и ребенка

Команда американских палеонтологов провела раскопки, в ходе которых специалисты обнаружили человеческие следы возрастом более десяти тысяч лет. Отпечатки нашли в Национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, США.

Этот район хорошо известен тем, что ранее археологи находили тут следы различных животных ледникового периода, включая мамонтов, гигантских ленивцев, бизонов, верблюдов, а недавно раскопали и следы людей.

На сегодняшний день эти отпечатки — самые древние из известных окаменелых человеческих следов. Они настолько хорошо сохранились, что ученые могут строить предположения, кто мог их оставить.

Согласно наиболее очевидной версии, следы принадлежат женщине и мальчику-подростку, которые шли бок о бок. Специалисты предполагают, что женщина несла на руках маленького ребенка.

В этой же местности есть и другие следы, которые, вероятно, принадлежат этим же женщине и подростку. Но они идут в противоположном направлении, что указывает на то, что они возвращались тем же путем. Однако в обратный путь они отправились уже без малыша, но с другими взрослыми людьми.

О том, что на руках женщины был ребенок, ученые догадались по маленьким следам детских ног, которые периодически возникали рядом со взрослыми. Возможно, женщина и подросток делали остановки, во время которых спускали малыша на землю, чтобы отдохнуть.

Путь туда был гораздо более напряженный, чем обратно. Люди явно торопились. Скорость их ходьбы можно оценить по расстоянию между следами: они шли со скоростью более 1,7 метра в секунду, что намного быстрее, чем комфортная скорость ходьбы между 1,2 и 1,5 метрами в секунду. Следы также тянутся более или менее прямой линией, указывая на то, что человек направлялся куда-то конкретно, — считают ученые.

Следы в обратном направлении были оставлены через несколько часов после прохождения по маршруту. Они более узкие и однородные, что позволяет предположить, что на этот раз взрослые путешествовали без ребенка. Что случилось с ребенком? Эту часть истории невозможно рассказать по следам, говорят ученые.