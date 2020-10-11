Омбудсмен НКР назвал число погибших мирных жителей в Карабахе

C начала возобновившегося с 27 сентября военного конфликта в Нагорном Карабахе погибли 25 мирных жителей, еще 102 человека ранены.

Среди погибших — 9 женщин и один ребенок, в числе раненых также есть дети, сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.

По его словам, с начала гуманитарного перемирия, вступившего в силу 10 октября в 12:00, были убиты не менее пяти мирных жителей: четверо — в Гадруте и один — в селе Шош.

Как сообщает «Sputnik Армения», омбудсмен утверждает, что Азербайджан намеренно наносил удары по мирному населению, применяя оружие высокой точности.

Он также настаивает на том, что ВС Азербайджана все еще не передали тела армянских военнослужащих. Бегларян заверил, что существуют доказательства применения к ним действий, запрещенных международным гуманитарным правом, пишет издание.

Ранее ridus.ru сообщал, что пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян выступила с опровержением обвинений непризнанной Нагорно-Карабахской республики в обстреле азербайджанского города Гянджа, выдвинутых утром 11 октября генеральной прокуратурой в Баку, которая сообщила, что в жилой многоквартирный дом в Гяндже ночью попала ракета. По версии прокуратуры, жертвами обстрела стали пять жителей города. МИД Азербайджана сообщает о семи погибших.

Напомним, 10 октября в Москве состоялись трехсторонние консультации министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, по итогам которых представители Еревана и Баку договорились о прекращении огня в гуманитарных целях и о будущих переговорах с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Режим прекращения огня начал действовать 10 октября в 12 часов, но почти сразу же Армения и Азербайджан обменялись первыми обвинениями в его нарушении.