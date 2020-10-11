В Кузбассе «воскрес» умерший от коронавируса пенсионер

Пожилой житель села Шибаново в Кузбассе скончался от последствий коронавируса, но неожиданно «воскрес».

Мужчину забрали в больницу с подозрением на COVID-19 из дома инвалидов, где он проживал.

После смерти 82-летнего пенсионера близких покойного уведомили о его кончине.

Они прибыли на похороны, но увидеть своего родственника не смогли, поскольку его хоронили в закрытом гробу, как того требуют правила в подобных случаях.

Вскоре из той самой больницы, где скончался пенсионер, позвонили и попросили членов его семьи приехать на опознание. Оказалось, что он жив и здоров, сообщают «Вести-Кузбасс».

В итоге выяснилось, что произошла нелепая ошибка: похоронили умершего от коронавируса пациента, личность которого до сих пор не установлена.

В настоящий момент региональный минздрав и прокуратура проводят служебную проверку по данному инциденту, возбуждено уголовное дело, пишет издание.

Похожий случай произошел в Краснотурьинске Свердловской области. Похороны 64-летнего Еремеева, скончавшегося от COVID-19 в больнице, были назначены на 25 июля. Но когда близкие пришли в прощальный зал, то обнаружили, что им предлагают проводить в последний путь постороннего человека в одежде их родственника.