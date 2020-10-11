Видео: самосвал с поднятым кузовом снес пешеходный мост в Ленобласти
- 11 октября 2020, 18:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области грузовик задел поднятым кузовом надземный пешеходный переход, после чего тот обрушился.
ДТП произошло на 614-м километре автодороги вблизи населенного пункта Любань.
В результате движение по трассе было перекрыто, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В срочном порядке организовали объезд.
Как уточняет Mash на Мойке, пострадал водитель самосвала. Он получил травмы средней степени тяжести.
На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения.
В Сети опубликовано видео, запечатлевшее аварию. На кадрах видно, как самосвал цепляется поднятым кузовом за мост и встает на задние колеса. В этот же время двигавшаяся по встречной полосе фура застревает под рухнувшим сооружением.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области на трассе М-7 автокран врезался в надземный пешеходный переход и обрушил его. В результате пострадали два человека, находившиеся в момент аварии внутри этого временного сооружения.
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