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Видео: самосвал с поднятым кузовом снес пешеходный мост в Ленобласти

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кадр из видео

кадр из видео

На трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области грузовик задел поднятым кузовом надземный пешеходный переход, после чего тот обрушился.

ДТП произошло на 614-м километре автодороги вблизи населенного пункта Любань.

В результате движение по трассе было перекрыто, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В срочном порядке организовали объезд.

Как уточняет Mash на Мойке, пострадал водитель самосвала. Он получил травмы средней степени тяжести.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения.

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее аварию. На кадрах видно, как самосвал цепляется поднятым кузовом за мост и встает на задние колеса. В этот же время двигавшаяся по встречной полосе фура застревает под рухнувшим сооружением.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области на трассе М-7 автокран врезался в надземный пешеходный переход и обрушил его. В результате пострадали два человека, находившиеся в момент аварии внутри этого временного сооружения.

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