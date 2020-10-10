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Саперы обнаружили в Степанакерте 180 неразорвавшихся кассетных бомб

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

За весь период возобновившегося 27 сентября в Карабахе военного конфликта саперы нашли в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 180 неразорвавшихся кассетных бомб.

Как сообщает пресс-служба МЧС НКР, эти запрещенные конвенцией боеприпасы были сброшены самолетами ВС Азербайджана.

Снаряды были уничтожены саперами на месте.

«Саперные группы управления сил спасения МЧС продолжают искать и на месте обезвреживать неразорвавшиеся после ракетных обстрелов ВС Азербайджана боеприпасы», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Ранее Национальное агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) сообщило о том, что вооруженные силы Армении использовали запрещенные конвенцией кассетные боеприпасы при обстрелах азербайджанских населенных пунктов.

© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Напомним, по итогам многочасовых переговоров Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России началась 9 октября в 16:30 в Москве и продолжалась более десяти часов.

Режим перемирия, согласно совместного заявления по итогам трехсторонних переговоров в Москве, вступил в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (11:00 мск). Вскоре после этого в Минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона нарушила договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило, что Тертер и Агдам подвергаются обстрелу со стороны ВС Армении.

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