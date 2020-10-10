Благодаря кризису 2020 года продажа квартир стала выгодной для россиян

Кризис 2020 года может способствовать выгодной продаже квартир, заявил глава пресс-службы агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских.

По его словам, это объясняется уменьшением предложения на рынке, которое случилось из-за роста спроса на жилье.

Он отметил, что объем базы, как на первичном, так и на вторичном рынке, существенно сокращается.

«Впервые за 20 лет мы наблюдаем такое рекордное снижение объема предложения, — сказал Камельских в беседе с URA.RU. — Сейчас реально выгодно продавать недвижимость, потому что востребованы даже не особо ликвидные варианты».

Эксперт также обратил внимание на то, что покупка жилья сейчас не менее выгодна, поскольку стало больше желающих продать квартиру побыстрее и успеть купить новое жилье по льготной ипотечной ставке.

Камельских подчеркнул, что квартиры сейчас прекрасно окупаются. «Учитывая среднюю динамику роста цен на квартиры, ставка по ипотеке оказалась ниже, чем среднегодовой прирост стоимости», — подытожил риелтор в интервью изданию.

Ранее эксперт дал совет, как не стать жертвой мошенников при покупке квартиры.

Как сообщал ridus.ru, житель Коми разместил объявление о продаже своей квартиры всего за один рубль. Свой поступок он объяснил тем, что сам живет в другом месте, а эта жилплощадь ему не нужна. Предложение собственник разместил на портале «Авито».