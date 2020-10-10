Ученые назвали надежный способ продезинфицировать тканевую маску

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором рассказывается, как часто нужно стирать тканевые маски, чтобы снизить вероятность заражения и передачи коронавируса.

Как тканевые, так и хирургические маски должны меняться после каждого применения. В отличие от хирургических масок, которые утилизируются после использования, тканевые маски используются повторно. Мы решили проверить, что будет с тканевой маской, если не менять ее несколько дней, — пишут исследователи.

Ученые также обратились к предыдущим работам, в которых изучалось безопасность тканевых лицевых повязок. В исследовании 2011 года специалисты нашли опрос, в котором медики рассказали, как часто и чем они стирали тканевые маски.

Выяснилось, что после стирки в больничной прачечной маска обеспечивала такую же защиту, как и обычая хирургическая. Важно отметить, что в том исследовании ученые не тестировали SARS-CoV-2. Вместо него специалисты включили в свой анализ общие респираторные патогены, такие как грипп, риновирусы и сезонные коронавирусы.

В исследовании изучались медики, которые ежедневно контактируют с большим количеством человек.

Обычный человек вряд ли вступит в контакт с тем же количеством патогенов, что и медицинский работник в палате высокого риска. Но мы все равно рекомендуем ежедневно стирать тканевые маски при высоких температурах со специальными чистящими средствами, — пишут ученые.

Согласно анализу, ручная стирка масок не обеспечивала должной защиты. Медицинские работники, которые стирали свои маски вручную, имели двойной риск заражения по сравнению с теми, кто пользовался больничной прачечной.

ВОЗ рекомендует машинную стирку масок с горячей водой при температуре 60 градусов Цельсия и стиральным порошком. Другая важная деталь нового исследования говорит о том, что тканевые маски действительно работают, но только при правильном уходе.

Изначально ученые советовали делать хлопковые маски, которые легко впитывают аэрозольные частицы, но последние исследования показывают, что шелк лучше подходит в качестве материала для лицевой повязки.

Этот материал не только удобен в носке, но и позволяет человеку свободно дышать, а также защищает от мелких капель, возникающих при кашле.