Поднадзорник попросил полицию отпустить его на юг с мерзнущим крокодилом

В отделение полиции Тарногского Городка Вологодской области пришел бывший заключенный и попросил разрешить ему уехать в теплые края, потому что его крокодил здесь замерзает.

Поскольку 27-летний местный житель был условно-досрочно освобожден и находился под надзором правоохранительных органов, для перемещения по стране ему надо получать специальное разрешение.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Вологодской области, он пришел просить справку, так как хочет переехать в другой регион с более теплым климатом.

На вопрос полицейских, зачем ему понадобилось переезжать, молодой человек ответил, что мерзнет Гоша, и показал небольшого крокодила, которого он принес с собой в сумке, сообщили «360» в ведомстве.

Правоохранители также отметили в беседе с телеканалом, что, хотя забота бывшего заключенного о рептилии не может не тронуть, все-таки крокодил должен жить в совершенно других условиях.

В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе экзотического животного. Возможно, его передадут специальным центрам в Подмосковье, поскольку в Вологодской области нет ни цирков, ни организаций, куда можно было бы пристроить Гошу.

© телеканал «360»

Ранее сообщалось, что в Усть-Калманском районе Алтайского края в притоке реки Чарыш местный браконьер выловил крокодила. Животное из-за низкой температуры впало в анабиоз и неминуемо бы погибло от мороза. Ночью инспекторы Минприроды заметили мужчину, который рыбачил с фонарем, привлекая им крупную рыбу. Подойдя поближе, они увидели, что рыбак разделывает крокодила. В результате браконьера задержали, а тушу крокодила изъяли.

Также ridus.ru рассказывал о том, что в Симферополе возле одной из школ нашли крокодила. За неделю до этого у городской реки Салгир обнаружили еще две особи этого вида рептилий. По версии местных властей, пресмыкающихся могли завезти в Крым для открытия фермы.

