Участковые стали навещать россиян, вернувшихся из Турции

Сотрудники правоохранительных органов стали уделять повышенное внимание гражданам РФ, вернувшимся на родину после отдыха за границей.

В частности, в задачу участковых входит проверка подлинности теста на COVID-19.

Как оказалось, еще не все россияне к этому готовы. Доказательством тому служит пост в Instagram, который опубликовала женщина, недавно отдыхавшая в Турции.

По ее словам, к ней в квартиру в девятом часу вечера пришел участковый. Она, конечно, испугалась, что ее оштрафуют за что-нибудь, но в итоге выяснилось, что причиной визита стража порядка стали не правонарушения, а ранее купленная путевка в Турцию. Девушку просто попросили предоставить доказательства отрицательного теста на COVID-19.

Россиянка удивилась, что участковый пришел проверять документы лично даже после электронного заверения, однако по мнению подполковника запаса МВД РФ Олега Иванникова, подобные меры применяют с учетом эпидемиологической ситуации.

Он считает, что в данном случае действия полиции направлены на благо граждан.

Полиция не имеет права рисковать безопасностью тех граждан, которые никуда не выезжают, которые носят средства личной защиты, соблюдают санитарную дистанцию. Эти обходы, на мой взгляд, являются профилактической мерой воздействия на граждан, которые еще не до конца уверены в состоянии своего здоровья либо у которых был проведен тест на выявление инфекции, — объяснил Иванников в интервью ФАН.

Подполковник запаса добавил, что новые полномочия сотрудников правоохранительных органов не идут вразрез с их основной деятельностью, так как подобные обходы туристов способствуют уменьшению числа случаев заражения COVID-19 в России.

Иванников также отметил, что точечная работа сотрудников правоохранительных органов с населением способствует снижению криминала, поскольку уже само появление участкового на пороге квартиры настораживает преступника или гражданина, который намерен совершить преступное деяние. «Поэтому, с точки зрения профилактических мер, это очень полезно и необходимо для общественной безопасности», — подытожил он в беседе с изданием.

Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, граждане России, вернувшиеся из зарубежных поездок, с 24 сентября обязаны оставаться дома до получения результатов теста на коронавирус.