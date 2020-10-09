Найдена чрезвычайно редкая римская монета, посвященная убийству Юлия Цезаря

Ученые рассказали об удивительной находке — редкой монете с изображением римского политического деятеля и военачальника из плебейского рода Юниев Марка Юния Брута, широко известного как убийца Гая Юлия Цезаря.

В одной из частных коллекций специалисты нашли золотую монету, посвященную убийству Юлия Цезаря.

Напомним, что убийство Гая Юлия Цезаря произошло 15 марта 44 года до нашей эры в Риме. Его убили прямо во время заседания сената: заговорщики набросились на диктатора с кинжалами и нанесли ему 23 раны, от которых Цезарь умер на месте.

Это событие отражено во множестве произведений живописи и литературы, а также на старинных монетах. До недавнего времени ученые знали лишь о двух золотых монетах, изображающих убийство полководца.

Карл Теодор фон Пилоти. «Убийство Цезаря». 1865.

Новая монета была выпущена в 42 году до нашей эры, через два года после убийства. Специалисты отправили ее в нумизматическую корпорацию Guaranty Corporation, которая подтвердила ее подлинность.



На лицевой стороне изображен портрет Марка Юния Брута, одного из убийц Цезаря, а на другой — два кинжала и надпись EID MAR, латинское сокращение от выражения «мартовские иды». Иды — в римском календаре день в середине месяца. Юлия Цезаря как раз убили 15 марта.

Нумизматы пояснили, что всего было выпущено около 100 подобных серебряных монет. Золотых было гораздо меньше, и эта стала лишь третьей известной монетой.

Вскоре находка будет выставлена на аукцион лондонской компанией Roma Numismatics. Ее стоимость оценивается в 500 000 фунтов стерлингов (почти 50 миллионов рублей).