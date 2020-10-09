найти ×
   
  • USD -0.89
    77.03
  • EUR -0.98
    90.72
СохранитьСохранено0
×

403782

Найдена чрезвычайно редкая римская монета, посвященная убийству Юлия Цезаря

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Numismatic Guaranty Corporation

© Numismatic Guaranty Corporation

Ученые рассказали об удивительной находке — редкой монете с изображением римского политического деятеля и военачальника из плебейского рода Юниев Марка Юния Брута, широко известного как убийца Гая Юлия Цезаря.

В одной из частных коллекций специалисты нашли золотую монету, посвященную убийству Юлия Цезаря.

Напомним, что убийство Гая Юлия Цезаря произошло 15 марта 44 года до нашей эры в Риме. Его убили прямо во время заседания сената: заговорщики набросились на диктатора с кинжалами и нанесли ему 23 раны, от которых Цезарь умер на месте.

Это событие отражено во множестве произведений живописи и литературы, а также на старинных монетах. До недавнего времени ученые знали лишь о двух золотых монетах, изображающих убийство полководца.

Карл Теодор фон Пилоти. «Убийство Цезаря». 1865

Карл Теодор фон Пилоти. «Убийство Цезаря». 1865.

Новая монета была выпущена в 42 году до нашей эры, через два года после убийства. Специалисты отправили ее в нумизматическую корпорацию Guaranty Corporation, которая подтвердила ее подлинность.

На лицевой стороне изображен портрет Марка Юния Брута, одного из убийц Цезаря, а на другой — два кинжала и надпись EID MAR, латинское сокращение от выражения «мартовские иды». Иды — в римском календаре день в середине месяца. Юлия Цезаря как раз убили 15 марта.

Нумизматы пояснили, что всего было выпущено около 100 подобных серебряных монет. Золотых было гораздо меньше, и эта стала лишь третьей известной монетой.

Вскоре находка будет выставлена на аукцион лондонской компанией Roma Numismatics. Ее стоимость оценивается в 500 000 фунтов стерлингов (почти 50 миллионов рублей).

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Спорт
А нужен ли России такой футбол
20241751читать позжечитаю позже
Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
77117227читать позжечитаю позже

главное


Животные
Посмотрите на странные вещи, которые делают наши питомцы

Мы не всегда их понимаем, но часто смеемся.

5014492читать позжечитаю позже

Юмор
Миссия невыполнима: авантюры котов попали на видео28 сентября

Иногда наши питомцы творят удивительные вещи.

8017335читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM