Собянин призвал москвичей продержаться до вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ситуация с коронавирусом в столице может ухудшиться и призвал горожан продержаться несколько месяцев до вакцинации.

По его словам, люди устали психологически, устали бояться, устали соблюдать требования врачей, но необходимо собраться и «сделать все возможное, чтобы избежать какого-либо коллапса».

«На выходе производство массовой вакцины, которая снимет эти проблемы», — заявил градоначальник в интервью Первому каналу.

Он также подчеркнул, что москвичей снабжают полной информацией о происходящем в городе. «Не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Вот как есть, так и есть», — приводятся слова мэра на сайте телеканала.

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Собянин добавил, что следует поверить в то, что ситуация непростая, и вполне возможно, дальше будет еще сложнее.

Глава Москвы заверил, что делается все, чтобы минимизировать ущерб экономике. По его словам, это второй по важности приоритет после сохранения жизни и здоровья людей. Поэтому всем необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не приходилось снова вводить более жесткие ограничения.

Ранее Собянин объявил о двухнедельных школьных каникулах, обязал предприятия перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Также в городе был приостановлен льготный проезд для школьников и пенсионеров.

Несмотря на это, 9 октября школьники и пенсионеры более 30 тысяч раз пытались пройти в метро, о чем ранее писал ridus.ru.