Число бессимптомных больных COVID-19 выросло

Команда ученых проанализировала последнюю статистику по заболевшим COVID и пришла к выводу, что количество бессимптомных больных увеличилось. Сейчас бессимптомные случаи коронавируса составляют около 40—45%.

Такую статистику ранее прогнозировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Учет бессимптомных пациентов крайне важен, так как эти люди могут заражать окружающих наравне с пациентами, имеющими выраженные симптомы коронавируса.

В новой работе специалисты использовали данные исследования управления Национальной статистики коронавирусной инфекции (COVID-19). В нем были данные о 36 061 человеке, которые прошли тестирование в период с 26 апреля по 27 июня.

Из всех участников 625 человек (1,7%) сообщили о симптомах в день проведения теста. Из общего числа только 115 человек дали положительный результат, и из них 76,5% сообщили об отсутствии симптомов при тестировании.

В то же время 86% не указали никаких симптомов, типичных для COVID-19. Исследование было сосредоточено на основных симптомах, таких как кашель, температура и потеря вкуса или запаха.

Тестирования на основе анализа симптомов сейчас потеряли актуальность, так как пандемия коронавируса показала нам, что может быть слишком много бессимптомных пациентов, которые даже не догадываются о болезненном состоянии. Наш анализ доказывает, что бессимптомные случаи COVID-19 были широко распространены в Великобритании весной 2020 года. Компьютерное моделирование показывает, что к осени количество бессимптомных больных увеличилось, — пишут авторы исследования.

Тем не менее Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) говорит о том, что не всегда экспресс-тесты дают достоверную информацию. До сих сохраняется большой процент ложноположительных тестов.

Эксперты CDC советуют по возможности делать ПЦР-анализ. А если вы прибыли из других стран, то вам рекомендован 14-недельный карантин, даже если тест оказался отрицательным.