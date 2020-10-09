Hyperloop определилась с новым полигоном для теста вакуумных поездов

Компания Илона Маска Virgin Hyperloop определилась с местом для нового объекта, который послужит ключевым этапом в развитии транспортной системы скоростных дорог.

Напомним, что Virgin Hyperloop занимается производством суперскоростного вакуумного пассажирского поезда, который будет перемещаться со средней скоростью 387 километров в час.

В течение последних нескольких лет Virgin Hyperloop разрабатывает и тестирует свои поезда на полномасштабном испытательном комплексе в пустыне Невада. Но для масштабирования своих экспериментов разработчикам нужны новые площадки.



Еще один испытательный полигон построят в Западной Вирджинии. Это ускорит разработку и запуск нового транспорта, который, по планам Илона Маска, прокатит первых пассажиров уже к концу этого десятилетия.

Для работы концепта нужно создать сложную инфраструктуру: вакуумный трубопровод, капсулы на магнитных подушках, а также солнечные панели, которые расположатся на всей открытой поверхности тоннелей и труб.



Таким образом, предстоит проделать большую работу, прежде чем мечта о Нyperloop будет полностью реализована. Новый объект будет иметь собственный испытательный полигон и станет бизнес-центром, который обеспечит тысячи рабочих мест.

Сегодня фантастический день для штата Западная Вирджиния, и я хотел бы первым официально приветствовать людей из Virgin Hyperloop в их новом доме. Новый проект принесет нашему штату инвестиции, рабочие места и огромный рост. Это настоящая честь и привилегия быть выбранным в качестве площадки для сертификационного центра Hyperloop, — сказал губернатор Джим Джастис.

Пару лет назад стало известно, что вакуумные поезда появятся не только в США, но и других странах. Так, Маск планирует сделать следующие маршруты:

Мехико — Гвадалахара (Мексика): 532 км, 38 минут;



Мумбаи — Ченнаи (Индия): 1102 км, 63 минуты;



Торонто — Монреаль (Канада): 640 км, 39 минут;



Эдинбург — Лондон (Великобритания): 666 км, 50 минут;

