Врач перечислил возможные причины утопления человека в бассейне

Комментируя смерть от утопления в бассейне московского фитнес-клуба актера Рината Кафиятуллина, спортивный врач Илья Мелехин назвал основные причины, которые могут привести к подобной трагедии.

По его мнению, человек может утонуть в бассейне, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также испытывая психическую или психологическую проблему.

К утоплению также могут привести обморок или высокие нагрузки в тренажерном зале.

«В первую очередь, это случаи, когда человек теряет сознание, — рассказал Мелехин в интервью газете „Взгляд“. — А сознание он может потерять оттого, что, например, имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой или у него была высокая температура или лихорадка».

Он также обратил внимание на то, что фитнес-клубы — это коммерческий бизнес, где нет штатного врача, который выдавал бы каждому посетителю абонемент в зависимости от состояния его здоровья и физической подготовки. «Здесь люди властны сами выбирать для себя нагрузку, полагаясь на личные ощущения», — пояснил врач в беседе с изданием.

Мелехин напомнил, что, в отличие от посетителей фитнес-клубов, профессиональные спортсмены вряд ли могут утонуть в бассейне, поскольку регулярно проверяют состояние здоровья и находятся под контролем врачей.

Ранее сообщалось, что в бассейне одного из фитнес-клубов Москвы утонул 26-летний актер театра и кино Ринат Кафиятуллин, известный по телесериалу «Соседи». Трагедия произошла 7 октября в 19:30 в фитнес-центре, расположенном на Ангарской улице в Москве. Во время заплыва актеру внезапно стало плохо, и он, захлебнувшись водой, ушел на дно.

Произошедшее с Ринатом Кафиятуллиным подозрительно напоминает смерть 32-летней Софии Конкиной — дочери знаменитого советского и российского актера Владимира Конкина. 24 сентября девушку нашли мертвой в бассейне одного из столичных фитнес-клубов. Как позже выяснилось, она утонула.