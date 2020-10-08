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В чем главный недочет вакцин-лидеров от COVID

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Вирусолог Сешадри Васан из Йоркского университета опубликовал исследование, в котором рассказал, почему вакцины от коронавируса, которые сейчас проходят третью фазу испытаний, возможно, будут не актуальны через пару месяцев.

Все эти вакцины-кандидаты, в том числе и отечественную «Спутник V», начали создавать еще весной. С тех пор вирус неоднократно мутировал.

По словам канадского вирусолога, все лидирующие вакцины разрабатывались на основе исходного D-штамма, который был широко распространен в начале пандемии. С тех пор вирус эволюционировал до глобально доминирующего G-штамма, на долю которого в настоящее время приходится около 85% геномов SARS-CoV-2.

Это еще раз доказывает, что в вопросе вакцин торопиться не стоит. Чтобы убедиться, смогут ли современные вакцины справиться с этой мутацией, мы решили провести эксперимент, — пишет ученый.

В ходе исследования ученые протестировали вакцину на хорьках. У половины была мутация, известная как D614G, у другой половины мутации не было. Эксперимент показал, что вакцина была эффективна даже у хорьков, имевших эту мутацию.

Ученые сделали вывод, что штамм G вряд ли потребует частой смены вакцины, но не исключено, что в ближайшие несколько месяцев случится еще одна мутация. Скорее всего, созданные этой весной вакцины не смогут бороться с новым вирусом.

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