Установка видеокамер в самолетах станет обязательной

Согласно постановлению правительства, российские авиакомпании должны будут установить в самолетах камеры видеонаблюдения.

Данное требование станет обязательным для новых самолетов с 2023 года, а для уже используемых — с 2025 года.

Как следует из документа, видеозаписи должны будут храниться не менее 30 суток. К иностранным авиакомпаниям это тоже относится.

В постановлении отмечается, что камеры видеонаблюдения необходимо установить не только в салоне воздушного судна, но и на путях прохода в него.

Примечательно, что требование о наличии видеокамер в салонах самолетов впервые появилось в приказе Минтранса РФ еще в 2011 году, однако авиакомпании посчитали эту идею сложной в реализации и требующей солидных затрат.

До 2016 года Ространснадзор не штрафовал авиакомпании за несоблюдение этого требования; Минтранс РФ в том же году отложил введение этой меры сначала на 2019 год, а затем на 1 января 2020 года. «Аэрофлот» же предлагал отложить вступление в силу данных требований на 2025—2030 годы. По оценкам этой авиакомпании, произведенным в 2018 году, установка камер в салонах самолетов обойдется в 40 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Ранее ridus.ru писал о том, что закупка оборудования, необходимого для обеспечения видеонаблюдения в российских колониях, потребует выделения из госбюджета 16 миллиардов рублей.