Офтальмолог развеяла главный миф о чтении в дороге

По решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения. Этот день призван привлечь внимание к проблеме нарушения зрения и сохранения здоровья глаз.

Многие болезни глаз протекают без видимых симптомов, что может привести к осложнениям в будущем. Ridus.ru побеседовал с офтальмологом, которая рассказала, как вовремя заметить ухудшение зрения у себя и ребенка, а также о том, что провоцирует снижение зрения.

Доказано, что, вопреки распространенному мифу, различные гаджеты, компьютер и телевизор не влияют на остроту зрения. Однако, если ребенок проводит за компьютерными играми несколько часов подряд, это может привести к синдрому зрительной усталости. Также не стоит читать или пользоваться гаджетами в движущемся транспорте, потому что меняющееся расстояние между глазами и телефоном сильно влияет на зрительную систему, — пояснила ridus.ru Сати Гагиковна Агагулян, детский офтальмолог, рефракционный хирург, главный врач подразделений детских глазных клиник «Ясный взор» профессора Игоря Азнауряна.

Также в машине трудно обеспечить хорошее и правильное освещение. Врач отметила, что для чтения нужно занять правильное положение и держать ровную осанку, чтобы не напрягать глаза и не портить зрение.

Чтение в транспорте также затруднительно из-за постоянной вибрации. Текст постоянно дрожит перед глазами, из-за чего возникает преждевременная усталость глаз.



В солнечное время года важно подобрать хорошие солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от ультрафиолетовых лучей. Очки должны быть не просто красивым, но и функциональным аксессуаром.

Специалисты ВОЗ уверяют, что в 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить или вылечить. С этим мнением согласна и наша собеседница.

