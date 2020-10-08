«За поэтический голос»: назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Сегодня, 8 октября, в Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии по литературе за 2020 год. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Премия присвоена с формулировкой «за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Нобелевскую премию могли получить и российские авторы. Например, многие букмекерские конторы внесли Людмилу Улицкую в число основных претендентов на Нобелевскую премию по литературе. Напомним, что она автор таких произведений, как «Бедные родственники», «Сонечка», «Человек со связями».



Также многие эксперты предполагали, что премии могут удостоиться Маргарет Этвуд, написавшая «Рассказ служанки», и Джордж Мартин — автор известной серии фэнтезийных романов «Песнь льда и огня».

В этом году Нобелевская премия предусматривает вознаграждение в размере десяти миллионов шведских крон (более 1 118 000 долларов), что на миллион крон больше, чем прежде.

