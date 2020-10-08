Беременность и COVID: что говорят последние исследования

Американские ученые опубликовали последние данные о том, как беременные переносят коронавирус. Новое исследование стало самой крупной работой, в которой приняли участие 594 женщины в положении.

Все они заразились коронавирусом во время беременности на разных сроках. Ученые собрали сведения о самых распространенных симптомах болезни и выяснили, как долго они наблюдались.

Наиболее частыми ранними симптомами у беременных были кашель, боль в горле, ломота в теле и температура. Более чем у половины женщин эти симптомы сохранялись больше месяца, а у 25% они все еще присутствовали после восьми недель болезни.

Мы заметили, что у беременных гораздо дольше сохраняются симптомы COVID-19, из-за чего женщина может ощущать себя не очень хорошо. Несмотря на то, что большинство наших участниц лечились дома и им не требовалась госпитализация, мы все еще не можем сказать, насколько коронавирус опасен для беременных и плода, — пишут авторы исследования.

Все участницы исследования получили положительный тест на коронавирус в период с 22 марта по 10 июля. Средний возраст женщин составил 31 год, а средний срок беременности на момент участия в исследовании — около 24 недель.

Первичными симптомами коронавируса были кашель (у 20% участниц), боль в горле (у 16%), боли в теле (у 12%) и температура (у 12%). Для сравнения, температура встречается у 43% небеременных госпитализированных пациентов. Потеря вкуса или обоняния прежде других признаков появлялась лишь у 6% беременных.



Другими распространенными симптомами были одышка, насморк, чихание, тошнота, боль в горле, рвота, диарея или головокружение. Оказалось, что у 60% женщин симптомы исчезли после четырех недель болезни, но у четверти пациенток сохранялись более двух месяцев.

Среднее время, за которое все симптомы болезни проходили, составило 37 дней.

