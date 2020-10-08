Беременность и COVID: что говорят последние исследования
- 08 октября 2020, 12:34
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Американские ученые опубликовали последние данные о том, как беременные переносят коронавирус. Новое исследование стало самой крупной работой, в которой приняли участие 594 женщины в положении.
Все они заразились коронавирусом во время беременности на разных сроках. Ученые собрали сведения о самых распространенных симптомах болезни и выяснили, как долго они наблюдались.
Наиболее частыми ранними симптомами у беременных были кашель, боль в горле, ломота в теле и температура. Более чем у половины женщин эти симптомы сохранялись больше месяца, а у 25% они все еще присутствовали после восьми недель болезни.
Мы заметили, что у беременных гораздо дольше сохраняются симптомы COVID-19, из-за чего женщина может ощущать себя не очень хорошо. Несмотря на то, что большинство наших участниц лечились дома и им не требовалась госпитализация, мы все еще не можем сказать, насколько коронавирус опасен для беременных и плода, — пишут авторы исследования.
Все участницы исследования получили положительный тест на коронавирус в период с 22 марта по 10 июля. Средний возраст женщин составил 31 год, а средний срок беременности на момент участия в исследовании — около 24 недель.
Первичными симптомами коронавируса были кашель (у 20% участниц), боль в горле (у 16%), боли в теле (у 12%) и температура (у 12%). Для сравнения, температура встречается у 43% небеременных госпитализированных пациентов. Потеря вкуса или обоняния прежде других признаков появлялась лишь у 6% беременных.
Другими распространенными симптомами были одышка, насморк, чихание, тошнота, боль в горле, рвота, диарея или головокружение. Оказалось, что у 60% женщин симптомы исчезли после четырех недель болезни, но у четверти пациенток сохранялись более двух месяцев.
Среднее время, за которое все симптомы болезни проходили, составило 37 дней.
Беременность — трепетный период для любой женщины, а в пандемию нужно быть особенно осторожной. У нас все еще не так много данных, чтобы с уверенностью сказать, что беременные переносят коронавирус так же, как и небеременные. Важно понимать, что тяжелая форма болезни будет крайне опасна для беременной, так как в этот период большинство лекарств противопоказано, — рассказала ridus.ru доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Екатерина Васильевна Федорова.
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