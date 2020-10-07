Лауреатами Нобелевской премии по химии стали две женщины

Большинству людей неприятно заниматься домашними делами, особенно если они слишком устают на работе. К сожалению, полностью отказаться от их выполнения довольно сложно, если, конечно, не нанять уборщицу, что довольно затратно и не всегда удобно.

Однако домашние дела можно сделать более легкими и даже приятными с помощью нескольких хитростей.

Делегируйте

Если вы живете не в гордом одиночестве, то выполнение домашних дел можно разделить с другими людьми. Совсем не обязательно абсолютно все делать самостоятельно. Это утомительно, да и не очень справедливо. Поручайте часть дел членам своей семьи или делайте одну сложную и объемную задачу все вместе. Таким образом вы не только не переутомитесь, но и проведете время с близкими, ведь ничто не мешает общаться во время домашних дел.

Не спешите

Спешка вводит в состояние стресса и напряжения. А зачем вам стресс еще и во время домашних дел? Занимайтесь ими размеренно и спокойно, ведь вас никто не подгоняет и не требует выполнения максимума задач в самый короткий срок. Кроме того, в спешке всегда есть вероятность забыть о чем-то важном или сделать работу так плохо, что придется переделывать. Конечно, кажется, что сложно ошибиться, делая обыкновенную уборку, но в сильной спешке возможно и такое. Например, можно поскользнуться на только что вымытом полу или перебить гору посуды во время мытья.

Включайте музыку

С любимой музыкой работа будет проходить намного быстрее и легче. Составьте себе специальный плейлист для домашних дел и включайте каждый раз, как приступаете к делам. Вы и не заметите, как быстро с ними расправитесь, при этом сохранив хорошее настроение и бодрость.

Не откладывайте

Старайтесь не откладывать домашние дела в долгий ящик. Они будут накапливаться и рано или поздно придется выполнять все сразу, а ваш дом будет выглядеть так, будто сквозь него пробежало стадо антилоп. По возможности делайте работу сразу же, как только она появляется, например: мойте посуду сразу после еды или вытирайте пыль в тот же момент, когда заметили, что она осела на мебели или технике.

Награждайте себя

Придумайте для себя приятное вознаграждение после выполнения домашних дел, тогда вам будет проще к ним приступить, ведь вы будете знать, что после окончания вас ждет награда. Главное, чтобы награда была действительно важной и стоящей для вас, иначе толку от нее будет немного.