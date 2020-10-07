найти ×
   
  • USD -0.42
    78.09
  • EUR -0.71
    91.81
СохранитьСохранено0
×

-204386

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали две женщины

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Сегодня, 7 октября, стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии. Имена ученых объявили на конференции, которая ежегодно проводится в Стокгольме.

Лауреатами стали француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудне за открытие метода редактирования генома CRISPR-Cas9.

Редактирование генома — это важная и перспективная технология, которую можно использовать, например, для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении и многих наследственных заболеваний.

По мнению Марии Зверевой, заместителя деканата химического факультета МГУ, в этом году было много претендентов на премию. Предполагалось, что премию может получить американский ученый Лерой Эдвард Худ за вклад в разработку методов синтеза и секвенирования ДНК. Благодаря этой технологии ученые могут расшифровать геном не только современных людей, но и давно вымерших животных и наших предков.

В этом году из-за пандемии коронавируса в Стокгольме организована прямая трансляция, а также онлайн-включения с лауреатами, во время которых им будут вручаться сертификаты и медали.

Напомним, что в прошлом году «нобелевку» получили Джон Гуденоф, Стэнли Уиттинхэм и Акира Ёсино, которые разработали литий-ионные аккумуляторы. Именно благодаря этим ученым у нас есть современные гаджеты, без которых сложно представить нашу повседневную жизнь.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

10171

Пять хитростей, которые помогут сделать домашние дела более приятными

Small 7d91240060
© pexels.com

© pexels.com

Большинству людей неприятно заниматься домашними делами, особенно если они слишком устают на работе. К сожалению, полностью отказаться от их выполнения довольно сложно, если, конечно, не нанять уборщицу, что довольно затратно и не всегда удобно.

Однако домашние дела можно сделать более легкими и даже приятными с помощью нескольких хитростей.

Делегируйте

Если вы живете не в гордом одиночестве, то выполнение домашних дел можно разделить с другими людьми. Совсем не обязательно абсолютно все делать самостоятельно. Это утомительно, да и не очень справедливо. Поручайте часть дел членам своей семьи или делайте одну сложную и объемную задачу все вместе. Таким образом вы не только не переутомитесь, но и проведете время с близкими, ведь ничто не мешает общаться во время домашних дел.

© pexels.com

Не спешите

Спешка вводит в состояние стресса и напряжения. А зачем вам стресс еще и во время домашних дел? Занимайтесь ими размеренно и спокойно, ведь вас никто не подгоняет и не требует выполнения максимума задач в самый короткий срок. Кроме того, в спешке всегда есть вероятность забыть о чем-то важном или сделать работу так плохо, что придется переделывать. Конечно, кажется, что сложно ошибиться, делая обыкновенную уборку, но в сильной спешке возможно и такое. Например, можно поскользнуться на только что вымытом полу или перебить гору посуды во время мытья.

Включайте музыку

С любимой музыкой работа будет проходить намного быстрее и легче. Составьте себе специальный плейлист для домашних дел и включайте каждый раз, как приступаете к делам. Вы и не заметите, как быстро с ними расправитесь, при этом сохранив хорошее настроение и бодрость.

© pixabay.com

Не откладывайте

Старайтесь не откладывать домашние дела в долгий ящик. Они будут накапливаться и рано или поздно придется выполнять все сразу, а ваш дом будет выглядеть так, будто сквозь него пробежало стадо антилоп. По возможности делайте работу сразу же, как только она появляется, например: мойте посуду сразу после еды или вытирайте пыль в тот же момент, когда заметили, что она осела на мебели или технике.

Награждайте себя

Придумайте для себя приятное вознаграждение после выполнения домашних дел, тогда вам будет проще к ним приступить, ведь вы будете знать, что после окончания вас ждет награда. Главное, чтобы награда была действительно важной и стоящей для вас, иначе толку от нее будет немного.

© pixabay.com

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Как «рисовать картину жизни» для борьбы с осенней хандрой
003009читать позжечитаю позже
Здоровье
Как сделать лицо добрым и приятным
2025797читать позжечитаю позже

главное


Животные
Разницу между котом и псом сняли на видео

Посмотрите, и вы сам все увидите.

7019986читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
За гранью реальности: кот-волшебник подошел к телевизору15 сентября

И в спорте сразу все пошло не так.

8010769читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM