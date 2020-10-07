Лауреатами Нобелевской премии по химии стали две женщины
- 07 октября 2020, 12:50
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Сегодня, 7 октября, стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии. Имена ученых объявили на конференции, которая ежегодно проводится в Стокгольме.
Лауреатами стали француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудне за открытие метода редактирования генома CRISPR-Cas9.
Редактирование генома — это важная и перспективная технология, которую можно использовать, например, для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении и многих наследственных заболеваний.
По мнению Марии Зверевой, заместителя деканата химического факультета МГУ, в этом году было много претендентов на премию. Предполагалось, что премию может получить американский ученый Лерой Эдвард Худ за вклад в разработку методов синтеза и секвенирования ДНК. Благодаря этой технологии ученые могут расшифровать геном не только современных людей, но и давно вымерших животных и наших предков.
В этом году из-за пандемии коронавируса в Стокгольме организована прямая трансляция, а также онлайн-включения с лауреатами, во время которых им будут вручаться сертификаты и медали.
Напомним, что в прошлом году «нобелевку» получили Джон Гуденоф, Стэнли Уиттинхэм и Акира Ёсино, которые разработали литий-ионные аккумуляторы. Именно благодаря этим ученым у нас есть современные гаджеты, без которых сложно представить нашу повседневную жизнь.
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