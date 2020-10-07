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Москвичка связала свитера с мемами, которые ассоциируются с Путиным

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Москвичка Виктория Кондратьева выпустила ко дню рождения президента России Владимира Путина коллекцию свитеров. Коллекция называется «Связанные с Путиным».

Серия объединяет в себе мемы, ассоциирующиеся с Владимиром Путиным: изображение Путина, скачущего на коне, знаменитый кот, нарисованный им когда-то на школьной доске, число 56 430 712, означающее количество россиян, отдавших Путину свои голоса на выборах и так далее.

Кроме того, Кондратьева передала «привет» тем, кто видит во многих современных событиях российский заговор, с помощью двух свитеров с удлинённым рукавом и надписями «длинные руки КГБ» и «длинные руки Москвы».

«Я стремилась, чтобы мои свитера грели не только тех, кто их надевает, но и тех, кто их видит. В трудное время, когда люди буквально боятся каждого чиха, немного тепла не помешает всем нам», — рассказала Виктория.

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