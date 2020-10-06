Эксперты CDC снова изменили свое мнение о способах передачи COVID
- 06 октября 2020, 13:34
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Эксперты CDC опубликовали сообщение, в котором говорится, что коронавирус может распространяться более чем на два метра не только с потоками воздуха, но и в плохо проветриваемых и закрытых помещениях. Ранее утверждалось, что в закрытом помещении вероятность подхватить вирус минимальна, но эксперименты доказали обратное.
Мы были уверены, что частицы вируса слишком слабы, чтобы надолго задерживаться в воздухе. По крайней мере, с другими вирусами так не происходит. Если вы находитесь в помещении или на улице, где нельзя сохранять дистанцию, то риск заболеть высок, — пишут ученые.
Напомним, в первые месяцы пандемии эксперты CDC утверждали, что вирус распространяется в основном с небольшими воздушными каплями — аэрозолями, когда инфицированный человек кашляет или чихает.
Большинство рекомендаций CDC о санитарном дистанцировании строилось вокруг этой позиции. Ученые были уверены, что два метра — это безопасная дистанция, которая позволяет не носить маски, так как риск инфицирования минимален.
Но последние данные говорят о том, что вирус легко распространяется и далее чем на два метра. Кроме того, частицы коронавируса надолго задерживаются в воздухе, что делает закрытые непроветриваемые помещения еще более опасными.
По словам экспертов CDC, маски и дезинфекция рук — это пока что единственная защита от вируса. Также крайне важно, чтобы в помещении была хорошая вентиляция.
Сейчас ученые готовят к публикации четкие рекомендации, где будут уточнены безопасные дистанции, а также скорость передачи вируса.
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