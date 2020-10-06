С этими неявными симптомами сталкиваются восемь из десяти больных COVID

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором рассказала, что найдено еще одно осложнение при коронавирусе.

Специалисты проанализировали медицинские карты более 500 пациентов, переболевших COVID-19. Выяснилось, что у восьми из десяти больных возникают неврологические симптомы.

К таким симптомам относятся мышечные и головные боли, головокружение, энцефалопатия и состояние, которые пациенты описывали как затуманенное сознание. Энцефалопатия, которая характеризуется изменением психических функций в диапазоне от легкой спутанности сознания до комы, является наиболее тяжелым неврологическим проявлением COVID-19.

В ходе исследования ученые проанализировали медицинские карты пациентов, госпитализированных с COVID-19. Исследователи выявили неврологические симптомы у 42% пациентов при появлении признаков COVID-19, у 63% больных симптомы проявлялись в стационаре. У 82% пациентов недомогания могли возникнуть в любое время, даже после прохождения курса терапии.

Многие больные жаловались на мышечные (45%) и головные боли (38%). Энцефалопатия и головокружение наблюдались почти у трети пациентов. Исследование также показало, что 16% имели расстройства вкуса и 11% — обоняния.

После выписки из больницы только 32% пациентов с энцефалопатией были в состоянии вернуться к прежнему ритму жизни и могли заботиться о себе. Кроме того, смертность у пациентов с энцефалопатией была значительно выше (около 22%), чем у пациентов без энцефалопатии (3%), согласно результатам исследования.