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С этими неявными симптомами сталкиваются восемь из десяти больных COVID

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором рассказала, что найдено еще одно осложнение при коронавирусе.

Специалисты проанализировали медицинские карты более 500 пациентов, переболевших COVID-19. Выяснилось, что у восьми из десяти больных возникают неврологические симптомы.

К таким симптомам относятся мышечные и головные боли, головокружение, энцефалопатия и состояние, которые пациенты описывали как затуманенное сознание. Энцефалопатия, которая характеризуется изменением психических функций в диапазоне от легкой спутанности сознания до комы, является наиболее тяжелым неврологическим проявлением COVID-19.

В ходе исследования ученые проанализировали медицинские карты пациентов, госпитализированных с COVID-19. Исследователи выявили неврологические симптомы у 42% пациентов при появлении признаков COVID-19, у 63% больных симптомы проявлялись в стационаре. У 82% пациентов недомогания могли возникнуть в любое время, даже после прохождения курса терапии.

Многие больные жаловались на мышечные (45%) и головные боли (38%). Энцефалопатия и головокружение наблюдались почти у трети пациентов. Исследование также показало, что 16% имели расстройства вкуса и 11% — обоняния.

После выписки из больницы только 32% пациентов с энцефалопатией были в состоянии вернуться к прежнему ритму жизни и могли заботиться о себе. Кроме того, смертность у пациентов с энцефалопатией была значительно выше (около 22%), чем у пациентов без энцефалопатии (3%), согласно результатам исследования.

Сейчас мы пытаемся охарактеризовать долгосрочные неврологические симптомы коронавируса и когнитивные изменения у пациентов с энцефалопатией, развившейся на фоне коронавируса. Это наиболее опасный симптом, который встречается все чаще, — заключили ученые.
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