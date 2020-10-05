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В центре Бишкека протестующие стали возводить баррикады

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© Абылай Сарылаев/ТАСС

© Абылай Сарылаев/ТАСС

На центральных улицах Бишкека протестующие начали строить баррикады.

В группу силовиков также бросили «коктейль Молотова».

Видеозапись происходящих в столице Киргизии беспорядков опубликовал Sputnik Кыргызстан.

На кадрах видно, как брошенная в сторону милиции бутылка с зажигательной смесью, попадает в столб и взрывается.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, протестующие вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки, с помощью которых они разбивают милицейские машины. Как минимум одну из них уже сожгли. Кроме того, в некоторых местах приступили к возведению баррикад из мусорных баков и кусков металлического забора.

В случае нападения на милиционеров, не участвующих в разгоне протеста, их защищают от толпы другие протестующие.

Столкновения с милицией начались в центре Бишкека 5 октября. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, также подъехали водометы, пишет агентство.

© Абылай Сарылаев/ТАСС

© Абылай Сарылаев/ТАСС


Решение о разгоне митинга было принято из-за агрессивных действий участников акций, сообщили в МВД республики.

На данный момент уже известно о 130 пострадавших. По информации Sputnik Кыргызстан, ранение в ногу получил один из лидеров партии «Ата Мекен» и депутат Жанар Акаев.

Многотысячный митинг из-за результатов парламентских выборов, состоявшихся накануне, прошел 5 октября на площади Ала-Тоо рядом с Президентским дворцом в Бишкеке. В нем приняли участие представители и сторонники оппозиционных партий, несогласные с предварительными итогами выборов в парламент.

На фоне протестов лидирующая на выборах партия «Биримдик» выразила готовность к повторным выборам.

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Толпа освободила из СИЗО бывшего президента Киргизии Атамбаева

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© Twitter

© Twitter

Участники протестных акций в Бишкеке после захвата здания парламента Киргизии освободили из следственного изолятора Госкомитета Нацбезопасности бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также из колонии в селе Молдовановка на свободу выпущен бывший депутат Садыр Жапаров.

Сторонники освобожденных собрались на центральной площади киргизской столицы. По свидетельствам очевидцев, их около трех тысяч. Над толпой подняты национальные флаги страны. Сотрудников правоохранительных органов поблизости нет.

Освобождение заключенных попало на видео, которое выложили в Сеть.

По некоторым данным, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прибыл в захваченное здание парламента. Там же находятся лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов, член партии «Замандаш» Мелис Турганбаев, а также кандидат в депутаты от партии «Ата-Мекен» Эльвира Сурабалиева.

У входа в здание выставлена охрана из числа протестантов. Они никого не пускают внутрь, заявляя, что «стоят насмерть». Всех покидающих обыскивают, чтобы пресечь кражи.

© Twitter

Садыр Жапаров был осужден в 2017 году по обвинению в захвате заложника. Его приговорили к 11,5 годам тюремного заключения с содержанием в колонии усиленного режима.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в конце июня 2020 года был осужден на 11,2 года лишения свободы и лишен всех государственных наград и имущества. Его обвиняли в убийстве и других тяжких преступлениях.

Акции протеста начались в центре Бишкека 5 октября. На них вышли сторонники партий, которым не удалось пройти в парламент. Одной из них являются «Социал-демократы Кыргызстана», у руля которой стоит Сейитбек Атамбаев — сын бывшего президента.

Протестанты потребовали отменить итоги выборов и провести новое голосование. Вечером правоохранительные органы попытались разогнать митинг, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением. По итогам противостояния митингующие прорвались к зданию парламента, а затем и заняли его.

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