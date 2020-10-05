В центре Бишкека протестующие стали возводить баррикады

На центральных улицах Бишкека протестующие начали строить баррикады.

В группу силовиков также бросили «коктейль Молотова».

Видеозапись происходящих в столице Киргизии беспорядков опубликовал Sputnik Кыргызстан.

На кадрах видно, как брошенная в сторону милиции бутылка с зажигательной смесью, попадает в столб и взрывается.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, протестующие вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки, с помощью которых они разбивают милицейские машины. Как минимум одну из них уже сожгли. Кроме того, в некоторых местах приступили к возведению баррикад из мусорных баков и кусков металлического забора.

В случае нападения на милиционеров, не участвующих в разгоне протеста, их защищают от толпы другие протестующие.

Столкновения с милицией начались в центре Бишкека 5 октября. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, также подъехали водометы, пишет агентство.

© Абылай Сарылаев/ТАСС





Решение о разгоне митинга было принято из-за агрессивных действий участников акций, сообщили в МВД республики.

На данный момент уже известно о 130 пострадавших. По информации Sputnik Кыргызстан, ранение в ногу получил один из лидеров партии «Ата Мекен» и депутат Жанар Акаев.

Многотысячный митинг из-за результатов парламентских выборов, состоявшихся накануне, прошел 5 октября на площади Ала-Тоо рядом с Президентским дворцом в Бишкеке. В нем приняли участие представители и сторонники оппозиционных партий, несогласные с предварительными итогами выборов в парламент.

На фоне протестов лидирующая на выборах партия «Биримдик» выразила готовность к повторным выборам.

