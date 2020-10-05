В МИД Армении сообщили о гибели 19 мирных жителей в Карабахе

Жертвами ударов ВС Азербайджана по населенным пунктам Нагорного Карабаха стали 19 мирных жителей, сообщили в МИД Армении.

По данным ведомства, на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) также ранены 80 человек, повреждены более 2,7 тысяч единиц имущества и инфраструктуры.

Среди погибших оказалась девочка, возраст которой не сообщается.

«Ребенок, пятеро женщин и четверо мужчин убиты во дворе своего дома», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

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Как заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, Армия обороны начала тактический отвод войск, чтобы не допустить потерь. В то же время он обратил внимание, что командование карабахской армии продолжает «профессионально вести бои».

В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении в Карабахе четырех систем залпового огня «Град», принадлежащих 41-му артиллерийскому полку ВС Армении.

В военном ведомстве также рассказали об уничтожении трех танков 63-го танкового батальона армянских вооруженных сил, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, которые сотнями продолжают прибывать в Азербайджан для ведения боевых действий против армян.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска его страны взяли под свой контроль девять сел на территории Нагорного Карабаха, а также город Джебраил, который в Армении называют Мехакаван.

В ответ пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала видеозапись боев в районе села Мадагиз. Ранее Алиев говорил, что это село также заняли войска Азербайджана и ему сразу было возвращено историческое название Суговушан.

Напомним, очередное обострение Карабахского конфликта началось 27 сентября. В этот день Минобороны Азербайджана заявило, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, убив несколько гражданских и военнослужащих. По версии Минобороны Армении, на самом деле Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване утверждают, что именно Баку «начал наступление» на карабахском направлении.