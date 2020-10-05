Минобороны РФ начнет получать новые самолеты Ил-112В с 2023 года

Легкие военно-транспортные самолеты Ил-112В, которые придут на смену Ан-26, будут поставляться Министерству обороны РФ с 2023 года.

При этом два первых образца будут переданы военному ведомству до конца 2021 года для последующих государственных испытаний, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, новый самолет обладает большим экспортным потенциалом.

«Поэтому мы будем работать параллельно не только по основному заказчику, который является базовым, но и по экспортным заказам», — цитирует министра ТАСС.

Он также отметил, что с учетом планов замены большого количества самолетов до 2030 года Воронежский авиазавод готов выпускать до 15 самолетов ежегодно.

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Как отмечает агентство, для испытания продукции Воронежского авиазавода предназначена аэродромная база «Придача». Реконструкция ее взлетно-посадочной полосы общей длиной две тысячи метров проводится с весны 2019 года.

Ранее сообщалось, что 30 марта 2019 года Ил-112В успешно совершил свой первый испытательный полет. Этот самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легкого оружия и военной техники, грузов и личного состава, а также может эксплуатироваться в коммерческих целях. По транспортной эффективности Ил-112В вдвое превосходит Ан-26.