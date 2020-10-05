найти ×
   
  • USD +0.04
    78.13
  • EUR +0.08
    91.66
СохранитьСохранено0
×

003682

«Коктейль из антител»: в чем суть экспериментального лечения Трампа

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© AP/TASS

© AP/TASS

На днях стало известно, что президент США Дональд Трамп болен коронавирусом. Его лечащий врач Шон Конли сразу заявил прессе, что вместе с «Ремдесивиром» президент получает экспериментальное лечение синтетическими антителами к COVID-19.

В новой статье американские медики рассказали, что представляют из себя эти антитела.

Известно, что Трампу ввели сыворотку из поликлональных антител, состоящих из гетерогенных клеток, которые образуются в сыворотке крови в разных клонах B-лимфоцитов. Поликлональные антитела продуцируются у живых животных.

Как правило, для получения антител ученые выбирают кроликов, но в случае с коронавирусом врачи выбрали мышей. Сначала животному вводят первую инъекцию иммуногена, которая должна вызвать первичный иммунный ответ.

Сразу после этого вводится препарат, который быстро увеличивает титры антител в несколько раз. Эти поликлональные антитела могут быть впоследствии выделены из сыворотки путем очистки.

В ходе экспериментального лечения пациенту вводят два антитела: одно — из поликлональных антител, полученных от живой мыши, другое — выделенное от людей, переболевших COVID-19.

Цель терапии состоит в том, чтобы два антитела проникли в белок коронавируса и заблокировали его, тем самым мешая вирусу дальше распространяться.

Такое лечение еще не получило одобрения ВОЗ, поэтому его не применяют массово в больницах. Ранее ученые рекомендовали переливание плазмы с антителами к коронавирусу только тяжелым пациентам с COVID-19.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Спорт
А нужен ли России такой футбол
20241751читать позжечитаю позже
Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
139844172читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Не ломай кайф»: разборка котов попала на видео

Не стоит мешать другу наслаждаться приятным моментом.

1015970читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
За гранью реальности: кот-волшебник подошел к телевизору15 сентября

И в спорте сразу все пошло не так.

8010769читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM