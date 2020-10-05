«Коктейль из антител»: в чем суть экспериментального лечения Трампа

На днях стало известно, что президент США Дональд Трамп болен коронавирусом. Его лечащий врач Шон Конли сразу заявил прессе, что вместе с «Ремдесивиром» президент получает экспериментальное лечение синтетическими антителами к COVID-19.

В новой статье американские медики рассказали, что представляют из себя эти антитела.

Известно, что Трампу ввели сыворотку из поликлональных антител, состоящих из гетерогенных клеток, которые образуются в сыворотке крови в разных клонах B-лимфоцитов. Поликлональные антитела продуцируются у живых животных.

Как правило, для получения антител ученые выбирают кроликов, но в случае с коронавирусом врачи выбрали мышей. Сначала животному вводят первую инъекцию иммуногена, которая должна вызвать первичный иммунный ответ.

Сразу после этого вводится препарат, который быстро увеличивает титры антител в несколько раз. Эти поликлональные антитела могут быть впоследствии выделены из сыворотки путем очистки.

В ходе экспериментального лечения пациенту вводят два антитела: одно — из поликлональных антител, полученных от живой мыши, другое — выделенное от людей, переболевших COVID-19.



Цель терапии состоит в том, чтобы два антитела проникли в белок коронавируса и заблокировали его, тем самым мешая вирусу дальше распространяться.

Такое лечение еще не получило одобрения ВОЗ, поэтому его не применяют массово в больницах. Ранее ученые рекомендовали переливание плазмы с антителами к коронавирусу только тяжелым пациентам с COVID-19.

