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«Ленфильму» могут отключить электричество за многомиллионные долги

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© instagram.com/lenfilmstudios

© instagram.com/lenfilmstudios

Киностудия «Ленфильм» задолжала в общей сложности 22,7 миллиона рублей за потребленную электроэнергию и как неустойки за нарушение сроков оплаты.

Как сообщили в пресс-службе энергетической компании «Петербургская сбытовая компания» («ПСК»), этот долг — за период с ноября 2019 года по август 2020-го.

Кроме того, неустойка включает неоплаченные штрафы в разные периоды, начиная с 2018 года.

В результате ПСК подала на «Ленфильм» иск о взыскании 11 миллионов рублей и разрабатывает технические мероприятия, направленные на отключение энергоснабжения киностудии, рассказали ТАСС в компании.

По словам собеседницы агентства, в феврале 2020 года специалисты ПСК встретились с главой «Ленфильма» Инессой Юрченко по вопросу оплаты счетов. Она гарантировала, что в августе все будет оплачено. Однако гарантии так и не были исполнены. «Теперь новый руководитель. И на днях будем встречаться с ним, обсуждать, как быть», — добавили в пресс-службе.

Как писал ранее ridus.ru, в июне председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук назвал ложью информацию о якобы начавшейся финансовой проверке в отношении него и киностудии.

Напомним, в конце 2019 года совет директоров «Ленфильма» отправил в отставку генерального директора Эдуарда Пичугина, при котором студия накопила большую задолженность перед кредиторами и налоговой инспекцией. В начале текущего года у киностудии были заблокированы 12 банковских счетов.

В сентябре нынешнего года полномочия врио генерального директора «Ленфильма» Инны Юрченко были прекращены, а новым руководителем киностудии был избран глава медиахолдинга 1stMediaInvest Федор Щербаков.

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