За что присудили Нобелевскую премию по медицине в 2020 году

Секретарь Нобелевского комитета профессор Томас Перлманн объявил лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии 2020 года. Ими стали американцы Харви Альтер и Чарльз Райс и британец Майкл Хоутон.

Ученых отметили за открытие вируса гепатита С, сообщил комитет премии.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 70 миллионов больных гепатитом С. От этой болезни ежегодно умирает более 400 000 человек. Это заболевание является хроническим и часто провоцирует образование рака печени.



Лауреаты Нобелевской премии были объявлены в Стокгольме, в Каролинском медицинском институте. В этом году Нобелевская премия предусматривает вознаграждение в размере десяти миллионов шведских крон (более 1 118 000 долларов).

В 2020 году премия в области медицины чрезвычайно важна на фоне пандемии коронавируса, которая еще раз напомнила о важности медицинских исследований для общества и экономики во всем мире.

В этом году Нобелевский комитет принял решение не проводить традиционную церемонию награждения в Стокгольмской филармонии. Как сообщается в пресс-релизе организации, организована прямая трансляция, а также онлайн-включения с лауреатами, во время которых им будут вручаться сертификаты и медали.

Напомним, что в прошлом году лауреатами премии по медицине стали Уильям Кэлин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенца. Премия была присвоена за открытие реакций живых клеток на присутствие кислорода.