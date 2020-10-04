Самый высокий МРОТ в мире установили в Женеве

Самый высокий в мире минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был установлен Женевским кантоном (Швейцария).

Он составляет 23 швейцарских франка в час, что эквивалентно 25 долларам в час.

В поддержку этого решения на референдуме было отдано 58% голосов.

Как сообщает CNN, инициатором установления такого МРОТ выступила коалиция профсоюзов, провозгласившая своей целью борьбу с бедностью.

Отмечается, что, хотя по всей Швейцарии еще не установлен минимальный уровень оплаты труда, Женева стала уже четвертым из 26 кантонов страны, которые провели голосование по данному вопросу.

По данным профсоюзов, от установления МРОТ выиграют от установления МРОТ примерно 30 тысяч человек, две трети которых — женщины.

При 41-часовой рабочей неделе такой МРОТ дает доход в размере около 4 тысячи швейцарских франков в месяц (примерно 4347 долларов), приводит телеканал слова государственного советника Женевы Мауро Поджиа.

При этом обращается внимание на то, что Женева занимает 10-е место в списке самых дорогих городов мира по версии журнала The Economist. По оценкам Федерального статистического управления Швейцарии на 2018 год, черта бедности для семьи из двух взрослых и двух детей составляет в этом городе 3968 франков.