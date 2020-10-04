Создатель бренда Kenzo умер от коронавируса

Основатель популярного бренда Kenzo Кендзо Такада скончался на 82 году жизни.

Причиной смерти известного японского модельера и дизайнера называют коронавирус.

Как сообщил BFM TV со ссылкой на пресс-секретаря модельера, Такада умер в больнице на западе Парижа.

Именно во Франции Такада основал свой модный дом, выпускающий одежду, аксессуары и парфюмерию под брендом Kenzo.

Он также был склонен к эпатажу. Известно, что одну из своих презентаций он провел в цирке, где модели дефилировали в абсолютно прозрачной одежде, а сам Такада восседал на слоне.

Как отмечает «360», в 1999 году Такада объявил о завершении карьеры дизайнера одежды, а все дела по управлению своей фирмой передал помощнику. В итоге бренд Kenzo перешел к компании Louis Vuitton, которая владеет им до сих пор.