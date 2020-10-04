В ДТП в Тольятти погиб пациент скорой

В результате аварии, в которую попала машина скорой помощи, погиб находившейся в ней пациент.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу скорой, перевозившей тяжелобольного пациента.

Как сообщили в ГИБДД, скорая двигалась с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами.

«На регулируемом перекрестке она проехала на красный сигнал светофора и допустила столкновение с «Грантой», — приводит сообщение ФАН.

От удара автомобиль с медиком, пациентом и сопровождающей больного женщиной перевернулся. В итоге пациента переложили в другую машину и оказали своевременную помощь, однако по прибытии в больницу он скончался.

Издание опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, что в перевернутой скорой оказалась заблокированной сторона с боковой дверью салона. Кроме того, автомобиль перегородил проезд по улице Лесной.

Очевидцы и проезжающие мимо автомобилисты даже попытались поставить машину на колеса.