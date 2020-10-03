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Пассажирка «Победы» пожаловалась на незаконное задержание на борту самолета

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© vk.com

© vk.com

Пассажирку рейса Москва — Сочи авиакомпании «Победа» задержали после приземления.

Поводом для этого стал ее конфликт со стюардессой, которая запретила женщине и ее матери поменяться местами с мужчиной.

Девушка объяснила, что ей было необходимо оказывать матери помощь после операции, что и стало причиной пересадки.

Как рассказала Юлия Витрук радиостанции «Говорит Москва», на стойке регистрации она попросила, чтобы их с мамой посадили рядом, но женщинам отказали, заявив, что все места уже заняты. По словам Витрук, она специально приобрела за дополнительные три тысячи рублей билет на место повышенной комфортности и при посадке в самолет попросила молодого человека пересесть на то комфортное место, а маму посадить рядом с ней, чтобы помогать ей вставать и ходить.

Заметив это, стюардесса заявила, что пересаживаться запрещено и забрала их билеты. Витрук это требование показалось нелогичным, поскольку занимающий место с повышенной комфортностью отвечает за открытие двери при возможной эвакуации, а ее мать после операции сделать бы это не смогла.

По словам пассажирки, с ней разговаривали по-хамски, а командир воздушного судна потребовал от женщин занять места «согласно билетам».

После приземления в сочинском аэропорту женщин задержали полицейские, но не предъявляли обвинений, а вели себя достаточно корректно, хотя и продержали их несколько часов, подытожила Витрук.

Она добавила, что собирается подать иск в гражданский суд.

Ранее сообщалось, что бортпроводница компании «Уральские авиалинии» пожаловалась в полицию на пассажирку, которая позволила своей дочери пересесть к себе в бизнес-класс.

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