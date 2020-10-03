Глава МИД НКР назвал условие урегулирования конфликта с Азербайджаном

Азербайджан не предлагал непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) заключить временное перемирие, заявил глава МИД НКР Масис Маилян.

По его словам, есть несколько способов принуждения к миру, один из которых — то, что делает сейчас Армия обороны.

Маилян подчеркнул, что НКР должна «восстановить передовую линию 1994 года».

«Мы должны как минимум восстановить передовую линию, установленную в 1994 году», — цитирует министра РИА Новости.

Он также отметил, что достижение перемирия в Карабахе осложняется появлением в регионе нового крупного игрока — Турции.

Маилян напомнил, что в 1994 и 2016 годах усилия России по достижению перемирия увенчались успехом, однако сегодня появился новый фактор — Турция. «То есть, если раньше можно было легко убедить Азербайджан, то сейчас сложнее, нужно убеждать Эрдогана», — приводит агентство слова главы МВД НКР.

Министр добавил, что в настоящий момент Армии обороны Карабаха удается сдерживать Азербайджан и Турцию, но было бы лучше убедить агрессора в прекращении своих действий дипломатическим путем.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации, посвященным конфликту в Нагорном Карабахе. Он назвал происходящее «беспрецедентным по масштабам террористическим нападением» Азербайджана, который пользуется помощью иностранных военных специалистов и наемников. По его словам, в конфликт вовлечены сирийские наемники, террористы, спецназ Турции, около 150 высокопоставленных военных, которые в командных пунктах армии Азербайджана руководят военными действиями.

27 сентября Баку начал наступление на карабахском направлении, предварительно обвинив Ереван в масштабной провокации. Нагорный Карабах, Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию.

За неделю боев воюющие стороны регулярно сообщали о потерях противника, опровергая информацию о собственных.