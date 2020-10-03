Онколог назвал еще одну причину развития рака

Появление злокачественных образований может вызывать стресс, считает хирург-онколог Михаил Мяснянкин.

По его словам, хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы, из-за чего значительно повышается риск развития онкологии.

Врач отметил, что в наши дни стресс — это давно уже не понятие психологии, а из-за хронического стресса могут возникать психосоматические заболевания.

В качестве одного из способов борьбы со стрессом Мяснянкин предложил обязательно иметь любимое дело. «Ни в коем случае нельзя бороться со стрессом курением, алкоголем, перееданием», — приводит его слова РЕН ТВ.

Как писал ранее ridus.ru, хирург-онколог Сергей Осминин рассказал, на что следует обратить внимание при приеме пищи, чтобы вовремя распознать один из признаков рака. Оказывается, изжога и ком в горле во время еды являются тревожными признаками.

В свою очередь хирург-онколог Иван Карасев назвал пять основных симптомов начала развития рака тонкой кишки.

