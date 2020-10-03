Фейки недели: смерть Кернеса в клинике «Шарите» и нападение на Саакашвили

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Смерть Геннадия Кернеса

В соцсетях распространяются слухи о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, который лечится от последствий коронавируса в немецкой клинике «Шарите».

Авторы трагических сообщений отмечают, что Кернес почти сорок дней не появлялся на публике: не было ни одного фото либо видео из «Шарите», только «справки и информация от приближенных». Данное обстоятельство, по мнению пользователей, говорит в пользу возможной смерти градоначальника.

В пресс-службе Харьковского горсовета заявили, что публикации о смерти Кернеса не соответствуют действительности.



«Отделение, в котором находится Харьковский городской голова, имеет четкий регламент своей работы, который не предусматривает у пациента и тех, кто его навещает, никаких гаджетов. Именно этим объяснятся отсутствие какого-либо видеообращения Геннадия Кернеса к горожанам. Несколько дней назад профессор клиники Норберт Сутторп дал официальные разъяснения относительно здоровья Геннадия Кернеса: „Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление“», — подчеркнули в пресс-службе.

Распространением слухов о кончине мэра занимаются «политические оппоненты» Кернеса, в том числе и те, кто «конкурирует с ним за должность главы Харькова на предстоящих выборах», считают в горсовете.

Нападение на Саакашвили

Украинские СМИ сообщили, что некий мужчина напал с заточкой на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, когда тот находился в киевском ресторане Fabius. По данным журналистов, телохранители Саакашвили задержали злоумышленника, однако к приезду правоохранителей ему удалось вырваться и скрыться.

Михаил Саакашвили опроверг новость о нападении. На самом деле, по словам экс-президента, мужчина подошел не с заточкой, а с ручкой, чтобы взять автограф.

Массовый переход школ на дистанционное обучение

Рост заражений коронавирусной инфекцией в России сопровождается множеством фейков в Сети. Так, среди жителей Башкирии растиражировали информацию о переводе всех образовательных учреждений региона на удаленный режим работы. В башкирских пабликах пишут, что школы и вузы перейдут на дистанционное обучение с 19 октября.

В Министерстве образования РФ указали, что оснований для массового перевода образовательных учреждений на дистанционное обучение пока нет.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация в школах республики достаточно стабильная, чтобы продолжать учебу в обычном формате», — говорится на сайте ведомства.

