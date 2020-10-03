В Белом доме рассказали, как лечат Трампа от COVID
- 03 октября 2020, 10:29
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Президент Дональд Трамп получает экспериментальное лечение синтетическими антителами к COVID-19, заявил его врач Шон Конли.
Напомним, что вчера, 2 октября, Дональд Трамп заявил, что у него и его супруги Мелании врачи обнаружили COVID-19.
Я и первая леди сдали положительный тест на COVID-19. Немедленно уходим на карантин и начинаем процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе, — написал политик в своем профиле в Twitter.
В этот же день лечащий врач президента заявил, что Трамп чувствует себя нормально, в хорошем настроении, но немного уставший. Позже стало известно, что Дональд Трамп получил разовую дозу экспериментальной сыворотки антител.
Такое лечение еще не получило одобрение ВОЗ, поэтому его не применяют массово в больницах. Ранее переливание плазмы с антителами к коронавирусу было разрешено только тяжелым пациентам с коронавирусом.
Президенту не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира. Он принял первую дозу и комфортно отдыхает, — пояснили в Белом доме.
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