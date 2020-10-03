найти ×
   
  • USD +0.81
    78.09
  • EUR +0.85
    91.58
СохранитьСохранено0
×

00296

В Белом доме рассказали, как лечат Трампа от COVID

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© AP/TASS

© AP/TASS

Президент Дональд Трамп получает экспериментальное лечение синтетическими антителами к COVID-19, заявил его врач Шон Конли.

Напомним, что вчера, 2 октября, Дональд Трамп заявил, что у него и его супруги Мелании врачи обнаружили COVID-19.

Я и первая леди сдали положительный тест на COVID-19. Немедленно уходим на карантин и начинаем процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе, — написал политик в своем профиле в Twitter.

В этот же день лечащий врач президента заявил, что Трамп чувствует себя нормально, в хорошем настроении, но немного уставший. Позже стало известно, что Дональд Трамп получил разовую дозу экспериментальной сыворотки антител.

Такое лечение еще не получило одобрение ВОЗ, поэтому его не применяют массово в больницах. Ранее переливание плазмы с антителами к коронавирусу было разрешено только тяжелым пациентам с коронавирусом.

Президенту не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира. Он принял первую дозу и комфортно отдыхает, — пояснили в Белом доме.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
Смешной кошачий танец попал на видео
7030177читать позжечитаю позже
Юмор
Миссия невыполнима: авантюры котов попали на видео
8017335читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Как «рисовать картину жизни» для борьбы с осенней хандрой

Не спешите к психиатру, станьте художником и обновите интерьер.

002978читать позжечитаю позже

Еда
Маринад, мед, морозилка: как сохранить арбуз на зиму23 сентября

Оставить его в тепле дозревать не получится – протухнет.

0017643читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM