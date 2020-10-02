найти ×
   
  • USD +0.81
    78.09
  • EUR +0.85
    91.58
СохранитьСохранено0
×

105032

ВОЗ предостерегла Россию от нового карантина из-за коронавируса

Small f1a6d446e0
© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала не вводить в РФ жестких ограничений на фоне роста заражений COVID-19.

По ее словам, большой локдаун нужно стараться максимально избежать.

Она пояснила, что локдауны довольно негативно сказываются на экономике, и предположила, что локальные ограничения могут быть выходом, однако нельзя исключать и введение иных необходимых мер.

В интервью Forbes представитель ВОЗ также отметила, что продолжительные локдауны плохо влияют на психику людей, поэтому по возможности их следует избегать. «Возможно, имеет смысл вводить какие-то небольшие локальные локдауны, но для этого в обществе должно быть достигнуто согласие по данному вопросу», — сказала она.

По последним данным, в России зарегистрированы 1 194 643 случая заражения коронавирусом, скончались 21 077 человек. За минувшие сутки выявлено 9 142 заболевших.

Ранее сообщалось, что подмосковных врачей, работающих в службе скорой помощи, просят срочно вернуться из отпусков на работу.

Как писал ridus.ru, доктор биологических наук вирусолог Сергей Нетесов заявил, в России уже месяц идет вторая волна COVID-19, просто в этот раз она началась более плавно, поэтому рост числа заразившихся не так очевиден. К такому выводу ученый пришел, проанализировав график с ежедневными данными о числе выявленных зараженных среди россиян.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
За что мы любим наших котов
4010563читать позжечитаю позже
Юмор
Миссия невыполнима: авантюры котов попали на видео
8017335читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен

Многие забыли эту дату — 19 мая.

56119191читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

137844172читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM