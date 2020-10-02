Ефремов назвал гипнозом давление на него со стороны Пашаева

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет лишения свободы за совершение смертельного ДТП, заявил о давлении на него со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которое он расценивает как гипноз.

В своей апелляции артист утверждает, что его позиция в суде вызвана именно этими действиями Пашаева.

Ефремов напомнил, что в своем видеообращении к потерпевшей стороне он раскаивался за содеянное.

«А потом появился Пашаев Э. М. Он начал убеждать меня, что знает такой путь защиты, который приведет к благополучному исходу по данному делу. Моя задача — во всем с ним соглашаться. Это было наваждение, гипноз»,

— приводит текст апелляции газета «Известия».

По словам актера, он был растерян, так как впервые попал в подобную ситуацию. Ефремов добавил, что все «происходило как в каком-то жутком сне».

Артист еще раз заявил о глубоком и искреннем раскаянии в содеянном, а также желании помочь потерпевшим, как материально, так и морально. «Я буду молиться за их благополучие, чтобы они, может быть и не сейчас, все-таки меня простили», — написал он.

При этом Ефремов признался, что в его положении говорить об условном наказании «несерьезно», однако попросил поверить, что он не опасен для общества, и мог бы, занимаясь своей профессиональной деятельностью, помогать потерпевшим материально, а также воспитывать своих малолетних детей и содержать их достойно.

Актер также попросил судебную коллегию учесть те изменения, которые произошли после оглашения приговора, и снизить ему наказание «до пределов, не связанных с лишением свободы». «Я с уверенностью могу сказать, что стал другим человеком», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что новый адвокат Ефремова попросил для него до четырех лет лишения свободы условно. Это ниже минимального срока в пять лет по данной статье.

Напомним, 8 сентября Михаил Ефремов был признан виновным в смерти человека по неосторожности в результате дорожной аварии, совершенной в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии, на три года лишили водительских прав и взыскали с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего водителя, хотя тот заявил иск на сумму 7,3 миллиона рублей.

В настоящее время Ефремов содержится в Следственном изоляторе № 5 «Водник» и подумывает о создании тюремного театра.