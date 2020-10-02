«Где внятные требования?»: эксперты объяснили провал протестов в Хабаровске

Протесты в Хабаровске, которые вспыхнули в связи с арестом бывшего губернатора региона Сергея Фургала, можно считать практически завершенными. Они утратили былую массовость. В последнюю субботу в митинге принимали участие не более 500 человек.



Протестные акции проходили в течение трех месяцев. За все это время митингующие так и не смогли выдвинуть федеральной власти сколь-нибудь внятные требования. Лозунги о немедленном освобождении Фургала — не в счет. Бывший губернатор обвиняется в организации серии заказных убийств. Поэтому о его освобождении не может идти речи. По крайней мере, до окончательного приговора суда.

Эксперты, подводя итоги протестов в Хабаровске, пришли к выводу, что все эти митинги получились, по сути, бессмысленными.

«Именно поэтому они становятся все более „жидкими“. Нужно ставить конкретные вопросы, выдвигать конкретные требования по улучшению жизни. А так они просто дискредитируют Хабаровск», — высказался председатель Союза предпринимателей Дальнего Востока в сфере производства и торговли Навруз Мамедов.

По его мнению, организаторы акций «профукали» замечательную возможность «получить от Москвы какие-нибудь преференции для Хабаровского края».

Но они же думают не о людях, а своих политических целях. И теперь региону грозят неприятности еще и в сфере экономики. Раньше инвесторы всегда откликались на наши проекты, приезжали, вкладывались в бизнес. Сейчас все инвесторы отказываются — говорят, у вас критическая, непонятная для нас ситуация, — отметил эксперт в интервью изданию «Сопки».

Аналогичного мнения придерживается социолог Григорий Говорухин.

«Да, Хабаровский край активно о себе заявил. Ну, а дальше-то что? Где внятные требования? Где результат? Его нет и не будет, поскольку митингующие сами не знают, чего именно они хотят», — сказал Говорухин.

Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Сергея Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы.