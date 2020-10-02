найти ×
   
  • USD +0.81
    78.09
  • EUR +0.85
    91.58
СохранитьСохранено0
×

-10197

«Где внятные требования?»: эксперты объяснили провал протестов в Хабаровске

Small f632c44589
© khabkrai.ru

© khabkrai.ru

Протесты в Хабаровске, которые вспыхнули в связи с арестом бывшего губернатора региона Сергея Фургала, можно считать практически завершенными. Они утратили былую массовость. В последнюю субботу в митинге принимали участие не более 500 человек.

Протестные акции проходили в течение трех месяцев. За все это время митингующие так и не смогли выдвинуть федеральной власти сколь-нибудь внятные требования. Лозунги о немедленном освобождении Фургала — не в счет. Бывший губернатор обвиняется в организации серии заказных убийств. Поэтому о его освобождении не может идти речи. По крайней мере, до окончательного приговора суда.

Эксперты, подводя итоги протестов в Хабаровске, пришли к выводу, что все эти митинги получились, по сути, бессмысленными.

«Именно поэтому они становятся все более „жидкими“. Нужно ставить конкретные вопросы, выдвигать конкретные требования по улучшению жизни. А так они просто дискредитируют Хабаровск», — высказался председатель Союза предпринимателей Дальнего Востока в сфере производства и торговли Навруз Мамедов.

По его мнению, организаторы акций «профукали» замечательную возможность «получить от Москвы какие-нибудь преференции для Хабаровского края».

Но они же думают не о людях, а своих политических целях. И теперь региону грозят неприятности еще и в сфере экономики. Раньше инвесторы всегда откликались на наши проекты, приезжали, вкладывались в бизнес. Сейчас все инвесторы отказываются — говорят, у вас критическая, непонятная для нас ситуация, — отметил эксперт в интервью изданию «Сопки».

Аналогичного мнения придерживается социолог Григорий Говорухин.

«Да, Хабаровский край активно о себе заявил. Ну, а дальше-то что? Где внятные требования? Где результат? Его нет и не будет, поскольку митингующие сами не знают, чего именно они хотят», — сказал Говорухин.

Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Сергея Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
74117227читать позжечитаю позже
Спорт
А нужен ли России такой футбол
21241751читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Не ломай кайф»: разборка котов попала на видео

Не стоит мешать другу наслаждаться приятным моментом.

1015970читать позжечитаю позже

Животные
За что мы любим наших котов01 сентября

Вот несколько попыток ответить на этот вопрос при помощи видео.

4010563читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM