найти ×
   
  • USD +0.81
    78.09
  • EUR +0.85
    91.58
СохранитьСохранено0
×

-102141

Стирка и COVID: как поддерживать гигиену во время пандемии

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Несмотря на пандемию коронавируса, бытовые и рутинные дела никто не отменял. Многих хозяек волнует вопрос, как поддерживать личную гигиену и чистоту в доме во время нестабильной эпидобстановки.

Может ли в грязном белье размножаться вирус? Достаточно ли машинной стирки, чтобы убить заразу? Стоит ли использовать специальный порошок? На эти и другие вопросы микробиологи из Университета Аризоны попытались ответить в новой статье.

Грязная одежда, полотенца и постельное белье могут несколько дней находиться в корзине, будучи загрязненными бактериями, грибками и вирусами. Чтобы полностью дезинфицировать белье, потребуется длительная стирка в горячей воде.

Многие хозяйки экономят воду и порошок, выбирая экспресс-стирку.

Мы решили провести эксперимент, чтобы выяснить, действительно ли машинная стирка не всегда убивает микробы, — пишут экологи из Университета Аризоны.

Сначала исследователи проверили, насколько безопасны прачечные, через которые ежедневно проходит огромное количество грязного белья.

Предыдущие исследования показали, что кожные, кровяные, фекальные и патогены слюны могут долго оставаться в белье. Эти патогены могут сохраняться в корзинах, которые массово используются посетителями.

В стиральной машинке микробы должны погибать. Но после загрузки грязного белья они остаются на коже, поэтому обязательно вымойте руки с мылом.

Как долго эти микробы живут на белье?

В то время как респираторные вирусы, вызывающие COVID-19, простуду и грипп, выживают максимум несколько дней, вирусы, вызывающие, например, диарею, живут неделями. В теплых помещениях они особенно быстро размножаются.

Вот почему мы рекомендуем использовать чистящие средства с большим количеством ингредиентов, способные расщепить грязь и органические вещества. Чаще меняйте наволочки и простыни, которые контактируют с вашим лицом, пишут ученые.

Эксперты уверены, что длинный цикл стирки в сочетании с использованием средств глубокой очистки очень эффективен для уничтожения респираторных вирусов, вызывающих простуду, грипп и COVID-19, а также других патогенов.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
74117227читать позжечитаю позже
Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
137844172читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Как сделать лицо добрым и приятным

Специалист дал совет по исправлению «хмурой маски», портящей жизнь.

2025797читать позжечитаю позже

Еда
Как правильно пользоваться морозилкой25 сентября

На типичные ошибки указал профессиональный повар.

3021634читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM