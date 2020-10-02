Врач назвал простой способ профилактики вирусных заболеваний

Любые невзгоды и болезни проходят быстрее, если человек настроен на позитивный исход. Научно доказано, что смех и улыбки положительно влияют на наше здоровье, помогая иммунной системе бороться с вирусными заболеваниями.

Но не всегда в стрессовой ситуации легко оставаться в хорошем настроении. В новой статье российские врачи объяснили, как именно смех и улыбки помогают нашему организму оздоровляться.

Во время смеха в нашем организме вырабатывается гормон эндорфин, который в народе называют гормоном счастья. Но помимо гормональных, с нами происходят и физические изменения, считает терапевт и психолог Ольга Бурлакова.

Улыбка — даже натянутая — растягивает рот, что, в свою очередь, оказывает физическое воздействие на различные кости черепа и, как следствие, мозг. Массаж внутренних органов приводит к активной циркуляции крови, и сердцу становится легче работать — снижается частота пульса. При этом во время смеха происходит непрямой массаж сердца и вентиляция бронхолёгочной системы за счёт активной работы диафрагмы. По этой причине люди, которые часто выражают радостные эмоции, реже сталкиваются с респираторными заболеваниями, — рассказала NEWS.ru Бурлакова.

С психологической точки зрения улыбка также помогает преодолевать трудности: позитивный человек всегда и во всем ищет только плюсы, не зацикливаясь на негативных моментах.

Но если черная полоса в жизни задержалась, то даже самый стойкий оптимист может не выдержать.

На фоне пандемии коронавируса резко выросла необходимость посещения психологов. Люди переживают, паникуют, волнуются, из-за чего возникает депрессия — психически нестабильное состояние. Мало того, что нужно постоянно сидеть дома, так еще и носить маску почти круглосуточно. Все эти ограничения сказываются на психике. Когда наш эмоциональный фон подавлен, страдает иммунитет: он ослабевает, и вирусам легче атаковать клетки. Отсюда вывод: наше настроение напрямую влияет на наше здоровье, — пояснил «Ридусу» эпидемиолог Игорь Гундаров.

Также не стоит забывать о социальном аспекте. С приветливыми и улыбчивыми людьми проще вести беседу. К позитивному человеку тянутся окружающие, так как все мы хотим видеть вокруг себя успешных и довольных жизнью людей.