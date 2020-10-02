Онкологи рассказали, в каком случае рак груди не приговор

Команда испанских ученых опубликовала статью, в которой рассказывается, что не всегда рак груди обязательно приводит к тяжелым осложнениям и смерти. Однако не стоит забывать о ежегодной диагностике, если у вас обнаружили доброкачественное новообразование.

Статистика показывает, что доброкачественные опухоли в молочных железах увеличивают вероятность последующего рака. Ученые решили проверить эту гипотезу.

Как правило, чаще всего доброкачественную опухоль диагностируют у испанских женщин в 50 лет, когда они впервые проходят скрининг молочных желез или маммографию. Второй скрининг проводится через два года.

Наши результаты показывают, что женщины с доброкачественным заболеванием молочных желез имеют более высокий риск развития рака в будущем, — пишут авторы работы.

Исследователи проанализировали данные 629 087 женщин, которые прошли в общей сложности более двух миллионов скринингов в период с 1995 по 2015 год. Ученые обнаружили, что вероятность развития рака молочной железы у женщин с диагнозом «доброкачественная опухоль» была в 2,67 раза выше, чем у женщин без этого диагноза.

Также специалисты выделили участниц, у которых при доброкачественной опухоли онкологи диагностировали еще и протоковые кисты — наросты, часто возникающие из-за гормонального дисбаланса.

Оказалось, что у женщин с такой патологией рак груди развивался в 3,28 раза чаще по сравнению с женщинами без заболеваний молочных желез. Участницы, у которых не было кист, но обнаружили доброкачественную опухоль, этот риск был чуть ниже: они заболевали раком в 1,96 раза чаще.

Рак груди — это онкология, которую можно вылечить. Но есть одно но: ее нужно вовремя заметить. Для этого нужна ежегодная диспансеризация, в рамках которой вы бесплатно по ОМС сдаете анализы, ходите к специалистам. В России маммографию начинают делать гораздо раньше, чем в Европе. У нас скрининг молочных желез входит в ОМС с 40 лет. Рак груди — один из самых распространенных женских видов рака не только в России, но и во всем мире, — рассказал ridus.ru директор ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр ДЗМ», доктор медицинских наук, онколог Михаил Бяхов.

Авторы испанского исследования напоминают, что ежегодные УЗИ молочных желез и маммография спасают жизни тысяч женщин, которые вовремя начинают лечение.

Новое исследование поднимает еще одну важную проблему: как быть женщинам, у которых диагностирована доброкачественная опухоль.