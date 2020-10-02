Онкологи рассказали, в каком случае рак груди не приговор
- 02 октября 2020, 12:57
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда испанских ученых опубликовала статью, в которой рассказывается, что не всегда рак груди обязательно приводит к тяжелым осложнениям и смерти. Однако не стоит забывать о ежегодной диагностике, если у вас обнаружили доброкачественное новообразование.
Статистика показывает, что доброкачественные опухоли в молочных железах увеличивают вероятность последующего рака. Ученые решили проверить эту гипотезу.
Как правило, чаще всего доброкачественную опухоль диагностируют у испанских женщин в 50 лет, когда они впервые проходят скрининг молочных желез или маммографию. Второй скрининг проводится через два года.
Наши результаты показывают, что женщины с доброкачественным заболеванием молочных желез имеют более высокий риск развития рака в будущем, — пишут авторы работы.
Исследователи проанализировали данные 629 087 женщин, которые прошли в общей сложности более двух миллионов скринингов в период с 1995 по 2015 год. Ученые обнаружили, что вероятность развития рака молочной железы у женщин с диагнозом «доброкачественная опухоль» была в 2,67 раза выше, чем у женщин без этого диагноза.
Также специалисты выделили участниц, у которых при доброкачественной опухоли онкологи диагностировали еще и протоковые кисты — наросты, часто возникающие из-за гормонального дисбаланса.
Оказалось, что у женщин с такой патологией рак груди развивался в 3,28 раза чаще по сравнению с женщинами без заболеваний молочных желез. Участницы, у которых не было кист, но обнаружили доброкачественную опухоль, этот риск был чуть ниже: они заболевали раком в 1,96 раза чаще.
Рак груди — это онкология, которую можно вылечить. Но есть одно но: ее нужно вовремя заметить. Для этого нужна ежегодная диспансеризация, в рамках которой вы бесплатно по ОМС сдаете анализы, ходите к специалистам. В России маммографию начинают делать гораздо раньше, чем в Европе. У нас скрининг молочных желез входит в ОМС с 40 лет. Рак груди — один из самых распространенных женских видов рака не только в России, но и во всем мире, — рассказал ridus.ru директор ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр ДЗМ», доктор медицинских наук, онколог Михаил Бяхов.
Авторы испанского исследования напоминают, что ежегодные УЗИ молочных желез и маммография спасают жизни тысяч женщин, которые вовремя начинают лечение.
Новое исследование поднимает еще одну важную проблему: как быть женщинам, у которых диагностирована доброкачественная опухоль.
Ни одна пациентка не хочет делать скрининги молочных желез чаще, чем это необходимо. Но иногда это нужно, так как статистика показывает, что доброкачественное заболевание действительно может перерасти в рак, — заключили ученые.
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