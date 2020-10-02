«Это проблемы с психикой»: главврач прокомментировал обвинения Навального

Главный врач санкт-петербургской Городской стоматологической поликлиники № 33 Роман Розов прокомментировал высказывание блогера Алексея Навального в адрес омских медиков.

Ранее Навальный заявил, что главный врач БСМП-1 Александр Мараховский «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей».



«Для агентов убийство — профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то про нарушение обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру — ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона. Этих людей нужно судить справедливым судом», — сказал Алексей.



Когда я услышал ругань Алексея Навального в адрес главного врача и медперсонала омской больницы, мне стало обидно. Навальный совершенно не понимает, насколько врачам тяжело работать в больницах скорой медицинской помощи, сколько жизней они спасают каждый день. Мне кажется, что у Навального не все в порядке с психикой. Возможно, то, что с ним случилось, как-то повлияло на его головной мозг. А если Алексей позволяет себе подобные высказывания совершенно осознанно, то это уже нечто за гранью добра и зла. Для чего именно это делается, я не могу даже представить, — рассказал Розов в интервью «Ридусу».

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.