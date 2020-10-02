Стоит ли делать тесты на антитела к COVID
- 02 октября 2020, 11:55
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда ученых из медицинского научного центра Университета Теннесси опубликовала исследование, в котором рассказала, что им удалось выяснить новые подробности об особенности антител к SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему COVID-19.
В своей работе ученые решили использовать метод тестирования, разработанный примерно 25 лет назад, для изучения механизма заражения вирусом Эбола. Новый способ помог проанализировать, как иммунитет пытается защититься от SARS-CoV-2.
Чтобы проверить это на практике, в исследовании участвовали 134 пациента с COVID и 464 здоровых человека. У всех участников взяли анализ на антитела.
Специалисты уточнили, что большинство тестов на определение в крови антител дают либо положительный, либо отрицательный ответ. Их тест позволяет определить количество нейтрализующих антител, присутствующих в крови, что позволяет точнее трактовать результаты анализа.
Напомним, что нейтрализующие антитела нацелены на спайковый белок, который помогает вирусу проникать и надежно удерживаться в клетке. Однако не все антитела могут нейтрализовать спайковый белок и остановить распространение вируса.
Особенно мы хотели выяснить, вырабатываются ли нейтрализующие антитела у всех людей, переболевших COVID-19. Очевидно, что нет. Остается загадкой, почему у одних антител больше, а у других их практически нет, — пишут ученые.
Авторы работы сделали вывод, что обнаружение антител в крови еще не означает, что вы защищены от инфекции. Это значит, что на данном этапе дорогостоящие тесты на антитела бесполезны.
Это крайне важное исследование, так как понимание того, как работают антитела поможет в разработке лекарства от коронавируса. Например, сейчас практикуется переливание плазмы крови заболевших, а также ведется создание лекарств, на основе антител. Это, конечно, никогда не заменит вакцины, так как принцип действия у них разный. Но может быть альтернативным, правда, дорогостоящим вариантом, — пояснил ridus.ru руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, вирусолог Виталий Зверев.
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