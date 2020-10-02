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Стоит ли делать тесты на антитела к COVID

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда ученых из медицинского научного центра Университета Теннесси опубликовала исследование, в котором рассказала, что им удалось выяснить новые подробности об особенности антител к SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему COVID-19.

В своей работе ученые решили использовать метод тестирования, разработанный примерно 25 лет назад, для изучения механизма заражения вирусом Эбола. Новый способ помог проанализировать, как иммунитет пытается защититься от SARS-CoV-2.

Чтобы проверить это на практике, в исследовании участвовали 134 пациента с COVID и 464 здоровых человека. У всех участников взяли анализ на антитела.

Специалисты уточнили, что большинство тестов на определение в крови антител дают либо положительный, либо отрицательный ответ. Их тест позволяет определить количество нейтрализующих антител, присутствующих в крови, что позволяет точнее трактовать результаты анализа.

Напомним, что нейтрализующие антитела нацелены на спайковый белок, который помогает вирусу проникать и надежно удерживаться в клетке. Однако не все антитела могут нейтрализовать спайковый белок и остановить распространение вируса.

Особенно мы хотели выяснить, вырабатываются ли нейтрализующие антитела у всех людей, переболевших COVID-19. Очевидно, что нет. Остается загадкой, почему у одних антител больше, а у других их практически нет, пишут ученые.

Авторы работы сделали вывод, что обнаружение антител в крови еще не означает, что вы защищены от инфекции. Это значит, что на данном этапе дорогостоящие тесты на антитела бесполезны.

Это крайне важное исследование, так как понимание того, как работают антитела поможет в разработке лекарства от коронавируса. Например, сейчас практикуется переливание плазмы крови заболевших, а также ведется создание лекарств, на основе антител. Это, конечно, никогда не заменит вакцины, так как принцип действия у них разный. Но может быть альтернативным, правда, дорогостоящим вариантом, — пояснил ridus.ru руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, вирусолог Виталий Зверев.
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От Захаровой до Собчак: россияне назвали самых авторитетных женщин в стране

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Россияне выбрали самых авторитетных российских женщин, мнению которых они доверяют. Рейтинг возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвеенко. За нее проголосовали 13% опрошенных. Такие данные предоставил Фонд Общественного мнения (ФОМ). Сообщается, 24% респондентов заявили, что авторитетных женщин в России в данный момент нет.

Ранее, говоря о ситуации с женским лидерством в России, Матвиенко отметила, что женщины все активнее участвуют в бизнесе и работе структур госуправления, им предоставляются широкие возможности, однако на практике результат мог бы быть лучше.

В современном мире именно женщины с органически присущей им склонностью к компромиссам, стремлением найти взаимоприемлемые решения могут добиться впечатляющих результатов, — заявила спикер верхней палаты парламента.

Всероссийский телефонный опрос проходил 25−27 сентября, в нем приняли участие одна тысяча респондентов.

На втором месте в рейтинге оказалась депутат Государственной думы России Валентина Терешкова. Свой голос ей отдали 6% респондентов. Кроме того, что она была первой женщиной, полетевшей в космос, Терешкова прославилась предложением внести поправку в Конституцию РФ о предоставлении действующему президенту Владимиру Путину возможности еще раз баллотироваться на пост главы государства. После этого ей устроили травлю интернет-пользователи.

Рейтинг самых авторитетных женщин возглавила общественный деятель, коуч, бывший кандидат в президенты России Ирина Хакамада. За нее проголосовали 4% опрошенных, свидетельствуют данные опроса ФОМ.

Еще два процента опрошенных россиян назвали вице-премьера Татьяну Голикову авторитетной женщиной.

По одному проценту голосов достались руководителю ЦИК Элле Памфиловой и журналистке Ксении Собчак.

Исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что телеведущую и светскую львицу Ксению Собчак необходимо проверить на сотрудничество с чешской разведкой после ее выхода на одиночный пикет в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Малинкович подчеркнул, что «Коммунисты России» обычно выступают на стороне задержанных на публичных политических акциях за права граждан, но действия Собчак в защиту Сафронова, обвиняемого в госизмене и работе на спецслужбы Чехии, выглядят подозрительно.

По одному проценту голосов в рейтинге самых авторитетных женщин также получили певица Алла Пугачева, официальный представитель МИД Мария Захарова и политолог Екатерина Шульман.

Мария Захарова оказалась в центре международного скандала после публикации шуточного поста в Facebook. Она выложила фотографию президента Сербии Александра Вучича на встрече с президентом США Дональдом Трампом, сопроводив ее советом «садиться как на фото#2» — с Шэрон Стоун в знаменитой сцене допроса в фильме «Основной инстинкт».

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