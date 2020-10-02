Стоит ли делать тесты на антитела к COVID

Команда ученых из медицинского научного центра Университета Теннесси опубликовала исследование, в котором рассказала, что им удалось выяснить новые подробности об особенности антител к SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему COVID-19.

В своей работе ученые решили использовать метод тестирования, разработанный примерно 25 лет назад, для изучения механизма заражения вирусом Эбола. Новый способ помог проанализировать, как иммунитет пытается защититься от SARS-CoV-2.

Чтобы проверить это на практике, в исследовании участвовали 134 пациента с COVID и 464 здоровых человека. У всех участников взяли анализ на антитела.

Специалисты уточнили, что большинство тестов на определение в крови антител дают либо положительный, либо отрицательный ответ. Их тест позволяет определить количество нейтрализующих антител, присутствующих в крови, что позволяет точнее трактовать результаты анализа.

Напомним, что нейтрализующие антитела нацелены на спайковый белок, который помогает вирусу проникать и надежно удерживаться в клетке. Однако не все антитела могут нейтрализовать спайковый белок и остановить распространение вируса.

Особенно мы хотели выяснить, вырабатываются ли нейтрализующие антитела у всех людей, переболевших COVID-19. Очевидно, что нет. Остается загадкой, почему у одних антител больше, а у других их практически нет, — пишут ученые.

Авторы работы сделали вывод, что обнаружение антител в крови еще не означает, что вы защищены от инфекции. Это значит, что на данном этапе дорогостоящие тесты на антитела бесполезны.