В семье Плющенко и Рудковской появился еще один сын

У знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яна Рудковская родился еще один сын.

Новорожденного назвали Арсением.

Об этом Рудковская сообщила на своей странице в Instagram.

«Теперь у меня 4 сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются», — написала она.

К своему посту продюсер приложила несколько фотографий семьи с младенцем. Его лицо решили скрыть под стикером.

Ранее Рудковская сообщила, что впервые решила воспользоваться услугами суррогатной матери, так как у нее было несколько неудачных беременностей. Она также призналась, что несколько раз пыталась забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но безуспешно.

Напомним, Плющенко и Рудковская стали мужем и женой в 2009 году. В 2013 году у них родился сын Александр. Он уже делает большие успехи в фигурном катании.

От предыдущего брака с Виктором Батуриным у Яны Рудковской есть сыновья Андрей и Николай 19 и 18 лет. У Плющенко от первого брака есть сын Егор.