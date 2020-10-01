Собянин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин допустил, что число заболевших COVID-19 в Москве вскоре может приблизиться к трем тысячам в сутки.

По его словам, динамика распространения коронавируса явная и серьезная.

Градоначальник также отметил, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Москве в два раза больше, чем две недели назад. Он подчеркнул, что ситуация сложная и упрощать ее не нужно.

«У нас растет количество госпитализированных, количество тяжелых больных, количество больных на ИВЛ», — приводитРИА Новости слова мэра, сказанные в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что сейчас ежедневно госпитализируют около тысячи человек, что в два раза превышает показатель двухнедельной давности.

При этом Собянин выразил уверенность в том, что второй волны коронавируса в Москве нет, поскольку «второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели».

Он также предупредил, что, если не будут не соблюдаться меры, необходимые для предотвращения заражения COVID-19, жесткие ограничения не за горами.

Кроме того, Собянин не исключил возможного введения санкций в отношении предприятий, не соблюдающих перевод на удаленную работу части сотрудников.

Ранее мэр Москвы обязал всех столичных работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Согласно указу градоначальника, ограничения будут действовать с 5 по 28 октября.

Он также объявил в введении в столице с 28 сентября новых ограничительных мер для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.