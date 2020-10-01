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Как мутации сделали коронавирус более заразным

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого подтвердила, что коронавирус продолжает мутировать. Одна из мутаций привела к тому, что коронавирус отрастил шипы — спайковые белки, с помощью которых вирус цепляется за людей.

С каждой новой мутацией шипов становится все больше, а значит, что контагиозность вируса растет. Ученые определили, что вирус мутировал минимум 10 раз.

В начале пандемии ученые быстро определили структуру спайкового белка, после чего началась разработка вакцины от вируса. Исследованием спайкового белка занимаются многие ученые.

Понимание того, как он функционирует очень важно для разработки вакцины и лекарства. В ходе испытаний специалисты увидели, что спайковый белок сильно меняется, когда связывается с рецептором ACE2.

Это делает его более открытым, позволяя проще попадать в организм.

Грипп и ВИЧ имеют более простой механизм проникновения к человеку. Коронавирус весь покрыт спайковыми белками, и, вероятно, только небольшая их часть видоизменяется, что усложняет задачу обнаружения этих участков, — пишут ученые.

Лабораторные эксперименты показывают, что спайковый белок может трансформироваться менее чем за 60 секунд. Специалисты уточнили, что в жизни все происходит немного медленнее, потому что рецептору нужно адаптироваться на поверхности клетки.

Постоянная и такая быстрая изменчивость необходима вирусу, чтобы защититься от распознавания антителами.

Мутации — это нормальный процесс, который происходит со всеми вирусами. У кого-то они проходят чуть быстрее, у других — медленнее. Например, вирус гриппа мутирует каждый год, поэтому нам приходится постоянно менять вакцину. Но этот вирус вполне предсказуем, в отличие от коронавируса. Есть вирусы стабильные, например, вирус кори, вакцина от которого эффективна многие годы, — пояснил ridus.ru руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, вирусолог Виталий Зверев.
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