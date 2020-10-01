Ученые назвали лучший материал для самодельных масок
- 01 октября 2020, 15:38
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Началась вторая волна коронавируса, и во многих городах снова вводится масочно-перчаточный режим. Это значит, что цены на маски снова вырастут, а в маленьких городах они будут доступны только по предварительному заказу.
Чтобы не тратиться, многие предпочитают шить маски из подручных средств — лоскутков или старых вещей. Ученые из Университета Цинциннати решили напомнить о том, как сделать качественную маску для лица своими руками.
Считается, что SARS-CoV-2 распространяется главным образом воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек кашляет, чихает, говорит или даже просто дышит.
Выдыхаемые капли могут быть разного размера, но самые маленькие из них — аэрозольные — могут легко проникать через отверстия между волокнами ткани, поэтому многие задаются вопросом, являются ли тканевые маски эффективными.
Даже самодельные повязки могут быть эффективными, если маска будет плотно прилегать к вашему лицу, а ткань — надежно удерживать влагу, — пишут исследователи.
Изначально ученые советовали делать хлопковые маски, которые легко впитывают аэрозольные частицы, но последние исследования показывают, что шелк лучше подходит в качестве материала для лицевой повязки.
Этот материал не только удобен в носке, но и позволяет человеку свободно дышать, а также защищает от мелких капель, возникающих при кашле.
По мнению авторов нового исследования, шелк обладает природными антимикробными, антибактериальными и противовирусными свойствами, а при использовании шелковой маски вместе с респиратором защита улучшается в несколько раз.
Исследователи отметили, что многие медицинские работники носят хирургические маски поверх своих респираторов № 95 в попытке продлить работоспособность респиратора. Испытания показывают, что шелковые маски так же эффективны, как и обычные медицинские.
Чтобы это подтвердить, ученые провели эксперимент, в котором тестировали шелковую и хлопковую ткань. Они определили, что шелк был гораздо более эффективен в качестве барьера для влаги, чем любая из других тканей, хотя хлопок тоже отлично впитывал влагу.
Хлопок задерживает влагу, как губка, но шелк «дышит». Он тоньше хлопка и очень быстро сохнет. Это означает, что шелковый материал может отталкивать и фильтровать капли. И эта функция улучшается с увеличением количества слоев. Если вы решите сделать самодельную маску, то присмотритесь к этому материалу, — заключили ученые.
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