Когда в октябре взойдет «голубая Луна»

Октябрь приготовил для любителей астрономии сразу два подарка: в этом месяце можно будет дважды наблюдать полнолуние. Первое полнолуние произойдет уже сегодня, в ночь с 1 на 2 октября.

Но визуально полная Луна будет заметна еще несколько дней, до субботы. Второй раз полную Луну можно будет увидеть на Хэллоуин — 31 октября.

Интересно, что второе полнолуние астрономы часто называют «голубой Луной». Это довольно-таки редкое событие, когда на один месяц приходится сразу два полнолуния.

Название «голубая Луна» не имеет отношения к появлению у земного спутника голубого оттенка — крайне редкому явлению, обусловленному оптическим эффектом. Напомним, что Луна приобретает голубоватый оттенок, например, когда в атмосфере Земли находится огромное количество пылевых частиц от извержения вулкана, которые рассеивают свет.

Название «голубая Луна» заимствовано из английского устойчивого выражения «Once in a Blue Moon», означающее «делать что-то очень редко». Действительно, такое событие происходит раз в несколько лет. В следующий раз «голубую Луну» мы будем наблюдать только в августе 2023 года.

Любители космоса и звезд также могут наблюдать и другие интересные астрономические события в этом месяце. Например, утром 17-18 октября появится еще один шанс увидеть комету NEOWISE, говорят в NASA.

Более того, на ночном небе и перед рассветом все ярче становится Венера, а также сейчас можно невооруженным взглядом увидеть вечером Сатурн.